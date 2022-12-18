هجوم عنصري على كومان بعد إهدار ركلة جزاء في نهائي كأس العالم

الجانب القبيح في كرة القم

واجه نجم فرنسا كينجسلي كومان، حملات من الهجوم العنصري على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عقب نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين.

انتهت المباراة بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، وأهدر كومان ثان ركلة جزاء لفرنسا بعد تسجيل مبابي الأولى، لتتوج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها.

سريعًا بدأ الهجوم بالتعليقات العنصرية عقب المباراة على كومان، على حسابه على الإنستجرام، من جماهير كرة القدم، بسبب اهداره ركة جزاء.

وكان كومان قد قدم أداءً جيدًا بالمباراة، بعدما اشركه ديدييه ديشان في الشوط الثاني، لكن إهداره لركلة الجزاء، جعله يتعرض لتلك التعليقات العنصرية.

وقدمت فرنسا مباراة مثيرة، بالعودة للمباراة في الدقائق الأخيرة والتعادل بثلاثية كيليان مبابي، لكن راقصوا التانجو تفوقوا عليهم في ركلات الترجيح، ليُحرم الديوك من اللقب الثاني على التوالي.