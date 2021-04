هجوم عنصري على ثنائي ليفربول والنادي يرد في بيان رسمي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن غضبه الشديد من العنصرية التي تعرض لها ثنائي الفريق ترنت آرنولد ونابي كيتا بعد الهزيمة من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

الريدز تعرضوا لهزيمة محبطة أمام الفريق الإسباني، بنتيجة 3\1 في إطار ذهاب دور الثمانية من دوري الأبطال.

بعض الجماهير استهدفت الثنائي آرنولد وكيتا بعد هذه الهزيمة، حيث تعرض كل منهما للاتهام بخسارة الريدز للمباراة والتسبب في أهداف ريال.

وقامت بعض المجموعات باستخدام الألفاظ والتعبيرات العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وإنستجرام وتويتر.

ومن جانبه علق ليفربول في بيان رسمي قائلًا:"مرة أخرى نحن بكل حزن نناقش قضية إساءة عنصرية بعد مباراة كرة قدم، هذا أمر غير مقبول ويجب توقفه".

It is utterly unacceptable. It has to stop. pic.twitter.com/ij8qykJjqU