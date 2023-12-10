هجوم على ريال مدريد؟ إيسكو يخرج عن صمته: لا يعجبني ما يحدث في كرة القدم

تحدث إيسكو نجم ريال بيتيس، عن تعادل فريقه مع ريال مدريد (1-1) أمس السبت، ضمن الجولة 16 من الليجا.

وقال إيسكو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في هذه الأيام يتحدث الناس كثيرًا عن الحكام، لا أحب ما يحدث في كرة القدم، مع وجود برامج مخصصة للحديث عن أداء التحكيم".

وأضاف: "يجب أن نشكو أقل ونلعب أكثر. كرة القدم أجمل من أن نضيع الوقت في الاحتجاجات والشكاوى (ضد الحكام)".

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وتابع: "الآن مع الكاميرات وتقنية الفيديو، يتم مساعدة الحكام بشكل أكبر، ما علينا فعله هو التركيز على لعب كرة القدم فقط".

هجوم على ريال مدريد

يبدو أن رسالة إيسكو موجهة إلى ريال مدريد الذي تهاجم قناته الرسمية الحكام في الفترة الأخيرة بشكل كبير.

وقبل ساعات من مواجهة بيتيس والريال، هاجمت القناة حكم المباراة سوتو جرادو، وقال أحد المتحدثين بحسب ما نقلت صحيفة "سبورت": "هؤلاء الذين يقومون بتعيينه لمباريات ريال مدريد يعيدونه إلى مسرح الجريمة، كأنهم يريدونه أن يعيد تمثيلها، سيحدث شيئًا سيئًا".