هجوم ريال مدريد في ورطة .. الكشف عن تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور

بلال محمد
VINICIUSGetty Images
فينيسيوس جونيورريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجا

شبح الإصابات يواصل ملاحقة لاعبي ريال مدريد...

يواصل شبح الإصابات مطاردة لاعبي ريال مدريد، هذا الموسم فبعد ثلاث جولات فقط من الدوري الإسباني، خسر الميرينجي ثلاثة من العناصر الأساسية بسبب الإصابة كان آخرهم فينيسيوس جونيور.

وتعرض اللاعب البرازيلي، إلى إصابة في مباراة الفريق الأخيرة أمام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني، وغادر ملعب اللقاء في الدقيقة 18، متأثرًا بإصابة عضلية.

وسبق فينيسيوس في الإصابات، الثنائي تيبو كورتوا حارس الفريق، ثم إيدير ميليتاو، ومن المتوقع غيابهما عن الملاعب حتى نهاية الموسم تقريبًا.

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ونشر النادي الملكي، اليوم الإثنين بيانًا أوضح فيه تفاصيل إصابة فينيسيوس، وكشف أنها إصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن للاعب، ولم يحدد البيان مدة غياب النجم البرازيلي عن الملاعب، إذ أن مدة غيابه ستحدد حسب تماثله للشفاء.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب، ستتراوح من شهر إلى 6 أسابيع، حسب استجابته للعلاج.

المباراة التالية

فينيسيوس لن ينضم لمنتخب البرازيل خلال التوقف الدولي المقبل، ويغيب عن مباريات خيتافي وريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد بالدوري على أقل تقدير.

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