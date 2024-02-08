هجوم برلماني على ليونيل ميسي .. "كذبه ونفاقه مثيران للإشمئزاز!"

هجوم قاسٍ على النجم الأرجنتيني وحدة الغضب تتصاعد..

يتواصل الهجوم الحاد على الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ قائد إنتر ميامي الأمريكي، منذ غيابه عن مواجهة هونج كونج الودية، لكن هذه المرة حدة الهجوم زادت، ووصلت للمطالبة بمنعه من دخول البلاد من جديد.

الفريق الأمريكي حل ضيفًا على هونج كونج في الرابع من فبراير الجاري، في مباراة فاز بها الأول بنتيجة 4-1، لكن المشكلة ليست في الهزيمة، إنما في غياب ميسي عن اللقاء، جراء معاناته من الإصابة -بحسب ما أعلن ناديه- رغم أن الجماهير احتشدت وأقبلت إقبالًا تاريخيًا على شراء تذاكر المباراة، لمشاهدة النجم الأرجنتيني.

الأزمة تفاقمت وعرضت النادي الأمريكي لهجوم حكومي في هونج كونج، ومطالب برد جزء كبير من المقابل المادي الذي كان متفقًا عليه، وهذه المرة الهجوم من المشرعة القانونية ريجينا إيب..

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إيب قالت خلال تصريحاته لـ"بي بي سي": "شعب هونج كونج يكره ميسي وإنتر ميامي واليد السوداء التي تقف خلفهما، لقد تعمدوا إزدراء شعبنا".

وأضافت: "يجب ألا نسمح لميسي بالعودة لهونج كونج مرة أخرى، فكذبه ونفاقه مثيران للإشمئزاز".

يذكر أن هذا الهجوم يأتي رغم اعتذار ميسي رسميًا لجماهير هونج كونج، وإعلانه رغبته في العودة للعب على أرضهم في فرصة أخرى.