"يا ابن *****" .. هجوم برازيلي رفيع المستوى على خافيير تيباس بسبب فينيسيوس جونيور

عمدة ريو دي جانيرو انضم إلى جيش المدافعين عن فينيسيوس جونيور بعد أحادث مباراة فالنسيا..

شن إدواردو بايس عمدة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية هجومًا عنيفًا على خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، بعد انتقاده لتصرفات فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد.

انتقادات تيباس إلى فينيسيوس جاءت بعد مواجهة فالنسيا وريال مدريد التي أقيمت على ملعب "ميستايا" مساء الأحد، في الجولة 35 من الدوري الإسباني 2022-23، والتي شهدت أحداثًا مؤسفة بعد هجوم جمهور "الخفافيش" بشكل عنصري فج على البرازيلي.

تيباس كتب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعد المباراة للتعليق على الأحداث بعد انتقادات فينيسيوس للعنصرية في الدوري الإسباني: "نظرًا لأن هؤلاء لا ينبغي لهم شرح ما هي الليجا وما يمكنها فعله في قضايا العنصرية. حاولنا أن نشرح لك لكنك لم تظهر في أي من التواريخ المتفق عليها سابقًا التي طلبتها بنفسك. قبل انتقاد الليجا وإهانتها عليك بمواجهة نفسك ولا تجعلها تتلاعب بك".

عمدة ريو دي جانيرو انضم إلى جيش المدافعين عن فينيسيوس جونيور بعد تلك التصريحات، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "سحقًا لك يا ابن ******، خافيير تيباس تريد أن تلوم الضحية هنا؟".

يذكر أن الهجوم العنصري على فينيسيوس جونيور من جمهور فالنسيا جذب العديد من ردود الفعل الغاضبة من الأحداث، بداية من رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعديد من اللاعبين الحاليين وأساطير كرة القدم، حيث أدانوا تلك التصرفات المشينة.