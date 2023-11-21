بعد هجوم الاتحاد .. النصر يكذب سعد اللذيذ وينفي الكواليس "المزعومة" للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

عضو ذهبي النصر يكذب سعد اللذيذ..

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الجدل يتزايد بعد حديث سعد اللذيذ؛ المسؤول عن برنامج استقطابات الصفقات العالمية لدوري روشن السعودي السابق ورئيس رابطة دوري المحترفين، فبعدما كذبه أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد، خرج طلال الرشيد؛ العضو الذهبي لنادي النصر، لتكذيبه هو الآخر.

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اللذيذ زعم أن برنامج الاستقطابات هو من تفاوض مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لضمه للعالمي، بل وأنه من تكفل بكامل الصفقة، وهو ما نفاه مسلي آل معمر؛ رئيس النادي، من قبل.

الرشيد عاد النفي مكذبًا اللذيذ، فقال عبر مساحة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الحديث عن أن البرنامج هو من فاوض رونالدو وهو من جلبه للنصر معلومات غير صحيحة أبدًا، رونالدو ألحق بالبرنامج بعد ستة أشهر من التعاقد معه، أما الستة أشهر الأولى فمن دفع مستحقاته هم الرعاة وشركاء النصر".

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وأضاف: "وقت التعاقد مع رونالدو لم يكن البرنامج قد أنشئ بالأساس كي يفاوض وقتها أو حتى يدفع المبلغ، لكن بعد ستة أشهر تم إلحاقه بصفقات البرنامج".

يذكر أن النصر تعاقد مع الدون في ديسمبر 2022 في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد عقده، جراء الأزمات وتصريحاته النارية ضد زملائه والجهاز الفني للفريق في حواره مع الإعلامي الشهير بيرس مورجان.

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