هجر يُهدد صدارة الاتحاد للدوري السعودي

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الرائد

يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الجاري برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد و4 نقاط عن فرسي العاصمة، الهلال والنصر، لكن صدارته تلك باتت مهددة من نادي هجر الناشط في دوري الدرجة الأولى.

العميد يُقدم موسمًا رائعًا بقيادة نجومه أحمد حجازي وإيجور كورونادو ورومارينيو وسعود عبد الحميد، وقد استطاع خلال الجولات السبعة التي لُعبت هزيمة النصر والأهلي ولم يخسر سوى مباراة واحدة كانت أمام الفيحاء، وهو ما رفع سقف طموحات النادي وجماهيره إلى المنافسة الجدية على اللقب.

ما هي قصة الخلاف بين هجر والاتحاد؟

بداية القصة هي صفقة انتقال ثلاثي هجر فيصل الخراع ورياض الإبراهيم وأحمد الناظري للاتحاد مقابل 14 مليون ريال، سدد العميد جزءًا منها وجدول المتبقي لدفعات متتالية.

سدد الاتحاد الدفعة الأخيرة والبالغة 3 ملايين ريال لكن متأخرًا بـ27 يومًا عن الموعد المحدد وهو ما جعل المبلغ يزيد إلى 7 ملايين و250 ألف ريال سعودي، وقد لجأ هجر لغ

ي هجر 7 ملايين و250 ألفًا، قيمة الدفعة الأخيرة من انتقال الثلاثي فيصل الخراع، ورياض الإبراهيم، وأحمد الناظري، والتي تبلغ 14 مليون ريال، من أجل تسديد وتقليص الديون المستحقة للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

اتجه الطرفان لاتحاد الكرة لحل تلك القضية وحصل هجر على حُكم لصالحه بالحصول على مبلغ 7.25 مليون ريال سعودي، وكان هذا المبلغ من المسحتقات التي تُهدد حصول الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية في أغسطس الماضي.

الناديان اتفقا على تسوية مالية تضمنت دفع الاتحاد مبلغ 3 ملايين ريال وجدولة 4.25 مليون لمدة شهر، وذلك بهدف حصوله على شهادة الكفاءة المالية، وقد أصدر نادي هجر بيانًا أكد به تلك التسوية مشيرًا إلى أن موافقته عليها تأتي دعمًا للنادي الجداوي وجماهيره كونه ممثلًا للوطن في نهائي البطولة العربية.

لماذا يُهدد هجر صدارة الاتحاد للدوري السعودي؟

مصادر برنامج الحصاد الرياضي أكدت أمس أن الاتحاد لم يُسدد حتى الآن مبلغ الـ4.25 مليون ريال المتبقية لنادي هجر، وأوضح ضيوف البرنامج أن المهلة للسداد انتهت منتصف ليل أمس الإثنين، رغم أن بيان نادي هجر يؤكد أن المهلة تنتهي يوم 18 سبتمبر الماضي.

وأشار النقاد الرياضيون في "الحصاد الرياضي" إلى أن عدم التسديد يُهدد الاتحاد بخصم 3 نقاط من رصيده في الدوري السعودي، وقد أكد الصحفي محمد الخراشي أن إدارة الاتحاد سددت الكثير من الملايين ولن تعجز عن تسديد 4 ملايين ريال للحفاظ على صدارة الدوري السعودي.

الناقد أحمد الشمراني رأى أن الاتحاد لن يُخصم عليه أي نقاط حتى لو لم يقم بالتسديد، وذلك لأن أصحاب القرار لن يستطيعوا تنفيذ هذا القرار، وقد انتقد بوضوح ذلك الخلل في المنظومة.

إذ قال "الاتحاد لن يُخصم عليه أي نقاط ولن تُطبق عليه أي قرارات حتى لو لم يُسدد، وتلك المشكلة ليست خاصة بالاتحاد أو هجر بل بأصحاب القرار، الخلل بهم وحدهم، القرارات القادمة من فيفا أو كاس تُنفذ فورًا ضد أي نادٍ، لكن القرارات الداخلية لا تُنفذ أبدًا".

يُذكر أن نادي الاتحاد كان أكثر أندية الدوري السعودي ديونًا في نتائج شهادة الكفاءة المالية ليونيو الماضي، إذ بلغت 140 مليون ريال، وقد نجحت الإدارة في تسديد بعضها وجدولة البعض الآخر للحصول على الشهادة لتستطيع قيد اللاعبين الجدد في قائمة الموسم الجاري.

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