هتان باهيري: الهلال سيبحث عن الفوز أمام الدحيل

رغم أنها مباراة غير مؤثرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد هتان باهيري رغبة فريقه الهلال الفوز على الدحيل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ذلك رغم عدم تأثير النتيجة على مركز الفريق في مجموعته.

وحسم الهلال والدحيل تأهلهما رسميًا للدور القادم، ويتصدر الزعيم السعودي المجموعة برصيد 12 نقطة يليه الفريق القطري بـ8 نقاط، مما يعني أن حتى الخسارة لن تُغير من حقيقة تأهل الهلال في الصدارة.

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هتان باهيري أوضح أن كل تلك المعطيات لن تؤثر في اللاعبين وسعيهم للفوز، إذ قال "نعلم أننا في الصدارة ولن نتأثر بأي نتيجة تنتهي بها المباراة، لكننا نريد ختام دور المجموعات بانتصار يرفع معنوياتنا ويؤكد قدرتنا على الذهاب بعيدًا في دوري أبطال آسيا".

"أتوقع مباراة ممتعة نظرًا لقوة الفريقين ورغبتهما في الفوز، نحن جاهزون لخوض تلك المواجهة والبحث عن الفوز بها، وثقتنا بأنفسنا كبيرة رغم أن الدحيل يمتلك لاعبين مميزين".

يُذكر أن الهلال يعيش أسبوعًا حزينًا بعدما خسر لقب الدوري السعودي لصالح عدوه اللدود "النصر" يوم الخميس الماضي.