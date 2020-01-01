الهلال يُعزز قوته الهجومية قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي

الهلال تخطى النصر في الجولة الماضية

عزز الهلال قوته الهجومية قبل مواجهة الفتح يوم الإثنين القادم ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ذلك باستعادة لاعبيه عمر خربين وهتان باهبري.

الزعيم افتتح مبارياته في الجزء الثاني من الدوري السعودي بانتصار ساحق على جاره ومنافسه اللدود النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليتقدم خطوات كبيرة في طريق فوزه باللقب الثمين.

الفريق استأنف تدريباته اليوم الجمعة بعدما حصل على راحة عقب انتصار الأربعاء الماضي، وقد أدى اللاعبون الذين واجهوا النصر تدريبات استرجاعية فيما خضع البقية لتدريبات فنية وتكتيكية متنوعة وأدوا مناورة فنية على جزء من الملعب.

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وشهد المران تواجد السوري عمر خربين والسعودي هتان باهبري بعدما أنهيا البرنامج التأهيلي الخاص بهما لغيابهما عن انطلاقة التدريبات الجماعية في يوليو الماضي عقب توقفها لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).