بنزيما وحمدالله زرعا الفتنة في غرفة الملابس

SHAHID

فتح الإعلامي هتان النجار، النار على مسؤولي نادي الاتحاد بعد السقوط المروع للفريق بالخسارة (0-5) على يد الاتفاق في الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقال النجار في حديثه لبرنامج "برا 18" على فضائية "SSC SPORTS": "ما حدث للاتحاد خلال مباراة الاتفاق، لا يمكن وصفه سوى بأنه عار وفضيحة وكارثة.. بل جريمة بحق الكيان ولا يقبل تمامًا، وأتمنى من المسؤولين أن يتحلوا بالشجاعة ويعترفوا بأخطائهم".

وأضاف: "الاتحاد دخل في دوامة مشاكل منذ نهاية الموسم الماضي، كان يجب أن يحافظ النادي على الإنجازات التي حققها ويبني عليها، لكن بدأت الأزمات فعليًا خلال المعسكر الفاشل بالطائف قبل انطلاق الموسم الجاري".

وتابع النجار: "بدأ الدوري وأخفق الفريق في البطولة العربية وكأس العالم للأندية، الفريق دخل في أزمة عدم ثقة وحذر نونو سانتو من عاقبة المجاملات داخل الفريق، خصوصًا مع كريم بنزيما الذي كان يغيب عن التدريبات ويشارك بوجه بارد دون قرار من الإدارة، وحذر الإدارة من (الشللية) داخل الفريق والأيام أثبتت صدق كلامه".

وأردف: "أشكر نونو سانتو لأنه لم يخرج ويتحدث عن المهازل التي كانت داخل أروقة الاتحاد، لكني أعلم أن لديه الصندوق الأسود ولو خرج وتكلم سيكشف عن أسباب الخلل الحقيقي داخل الفريق".

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وختم: "سانتو دخل في خلاف مع كريم بنزيما في مباراة القوة الجوية العراقي ولم يجد من يحميه، واعترض على سحب شارة القيادة من رومارينو وتكرر نفس الأمر بعدما ذهبت الشارة لحجازي، بالتالي تم زرع الفتنة في غرفة الملابس ومن ثم لن تجد لاعبين يضحون من أجل الشعار".

SHAHID