هتاف ميسي: كلمات ومعنى أغنية جمهور الأرجنتين للبرغوث

يحظى البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، بإعجاب كبير في موطنه وقرر جمهور الأرجنتين تأليف أغنية خاصة لمهاجم باريس سان جيرمان الحالي...

يعشق جمهور الأرجنتين ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، والمنتخب الأرجنتيني، ولم لا فهو أسطورتهم، والذي يعتبره البعض أفضل من لمس الساحرة المستديرة في التاريخ مع دييجو أرماندو مارادونا.

وتألق ميسي مؤخرًا مع الأرجنتين أمام إيطاليا في مباراة فيناليسيما، بشهر يونيو الماضي، وقاد الفريق لتحقيق البطولة بالفوز على بطل أوروبا بثلاثة أهداف دون رد.

ويحظى ميسي، بحب الجمهور الأرجنتيني الذي قرر تأليف أغنية خصيصًا له، تغنى في المباريات منذ كأس العالم 2014.

وفي التقرير التالي، سنتعرف على كلمات ومغنى أغنية جمهور الأرجنتين للبرغوث ليونيل ميسي.

ما عنوان أغنية جمهور الأرجنتين لميسي؟

تم غناء تلك الأغنية لأول مرة خلال كأس العالم 2014، ومنذ ذلك الحين أصبح الجمهور يغنيها في كل مرة يشاهدون فيها ليونيل ميسي داخل الملعب، وهذا أمر منطقي.

وجاء عنوان الأغنية التي يغنيها جمهور الأرجنتين على النحو التالي: "دي لامانو دي ليو ميسي" والتي تعني بالعربية: "جنبًا إلى جنب مع ليو ميسي".

ما معنى كلمات أغنية جمهور الأرجنتين لميسي؟

جاءت الكلمات باللغة العربية على النحو التالي: " سنعود، سنعود، سنعود مرة أخرى، سنكون أبطالًا كما في عام 1986، تعال، تعال، غني معي، ستجدني صديقًا ويد بيد، وبقيادة ليو ميسي سنمضي قدمًا".

This video is beautiful. Look how players exactly hugged Messi, started his chant “Que de la mano de Leo Messi” and look how Lisandro jumped Messi in the air 😭 This National Team is everything 💙🇦🇷



pic.twitter.com/KQqsvGnHEO — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 1, 2022

يتم غناء مقطع " تعال، تعال، غني معي، ستجدني صديقًا ويد بيد، وبقيادة ليو ميسي سنمضي قدمًا" بعد وقت قصير من تسجيل البرغوث ميسي أي هدف.