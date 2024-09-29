هتافات “مختلفة” من جماهير أتلتيكو مدريد تستهدف فينيسيوس!

جماهير أتلتيكو مدريد تستهدف فينيسيوس...

استفزت جماهير أتلتيكو مدريد، المتواجدة في مدرجات ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، أثناء مباراة الفريقين في الدوري الإسباني.

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وفي محيط الملعب وقبل انطلاق المباراة هتفت جماهير أتلتيكو مدريد، وقالت: "فينيسيوس جونيور، مختلف"، في محاولة منها لاستفزاز النجم البرازيلي، قبل بداية ديربي مدريد.

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وانطلقت حملة بين جماهير الروخي بلانكوس، في الأيام الماضية تطالب بارتداء أقنعة في المدرجات، ومهاجمة فينيسيوس، ولكن مع تهديدات الشرطة بحملة اعتقالات في حال حدوث أي هتافات عنصرية في المباراة، تراجعت الجماهير عن قرارها.

وقررت الجماهير تغيير خطتها لمحاولة استفزاز اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، وقررت توجيه هتافات له دون توجيه إهانة صريحة، ومع الدقائق الأولى من المباراة، أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان على فينيسيوس، في كل مرة يلمس فيها الكرة.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد، قبل المباراة كان يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي أتلتيكو مدريد، في المركز الثالث وفي جعبته 15 نقطة.