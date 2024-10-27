هتافات في تدريبات برشلونة للضغط على فليك

فليك يتجاهل هتافات لاعبي برشلونة...

تجاهل هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، طلب لاعبي فريقه، بالحصول على راحة، عقب الفوز الكبير الذي حققه البلوجرانا، على ريال مدريد، في الكلاسيكو.

وكان برشلونة، قد تمكن من الفوز على ريال مدريد، بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت ضمن إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لاعبي برشلونة، قد طلبوا الحصول على يوم راحة إضافي، من المدرب عقب الفوز على ريال مدريد، ولكن فليك رفض، وأصر أن يحصل الفريق على راحة في يومي الإثنين والثلاثاء فقط.

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وأشار التقرير إلى أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق، كان لديه نظام مختلف في مكافأة اللاعبين، بعد الفوز في المباريات الهامة وتحقيق إنجازات، ولكن هذا النظام قد تغير مع وصول فليك، لأن هدفه هو الفوز فقط.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن رفض فليك طلب اللاعبين، لا يعني عدم سعادة المدرب بمستوى فريقه، ولقد هنأ كل لاعب من اللاعبين بعد أدائهم في مباراة الأمس.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لاستضافة إسبانيول، مساء الأحد القادم في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.