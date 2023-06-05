"هبط لدوري يلو وصعد ليجد نفسه في الدوري الإسباني" .. السخرية لا تتوقف حول ميركاتو الأهلي!

الأندية السعودية تضم النجوم والأهلي خارج الحسابات

تتحرك أندية الهلال والنصر والاتحاد بنشاط كبير في سوق الانتقالات الصيفي للتوقيع مع اللاعبين الكبار الناشطين في أوروبا، فيما يبدو أن الأهلي خارج حسابات الجهات المسؤولة في السعودية لدعمه بتلك النوعية من الصفقات.

النصر ضم كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، فيما الهلال بات قريبًا من ضم ليونيل ميسي والاتحاد على أعتاب التوقيع مع كريم بنزيما، ولا يتحدث أحد عن أي نجم كبير مرشح لارتداء قميص الأهلي الذي عاد لدوري روشن بعد فوزه بدوري يلو الذي هبط له نهاية الموسم الماضي.

وفيما يُثير هذا الأمر غضب الجمهور والإعلام الأهلاوي الذي دشن أكثر من حملة عبر تويتر لحث وزارة الرياضة على دعم الأهلي وتسديد ديونه، يسخر البعض من موقف الفريق مقارنة بالثلاثي الكبير، وآخرهم اليوتيوبر المصري ممدوح نصرالله.

نصرالله ظهر في مقطع فيديو تداوله عشاق ومنافسو الأهلي يتحدث عن سوق انتقالات دوري روشن السعودي، وقد أشار خلاله إلى تعاطفه مع الأهلي الذي هبط لدوري يلو وصعد ليجد نفسه في الدوري الإسباني.

إذ قال "النصر ضم كريستيانو رونالدو، فيما الاتحاد سيتعاقد مع بنزيما والهلال مع ميسي وراموس، وهناك حديث عن إيدين هازارد ولوكا مودريتش، أنا لا أتعاطف في كل هذا سوى مع أهلي جدة، هبط لدوري يلو وسيصعد ليجد نفسه في الدوري الإسباني".

يُشار إلى أن الأهلي تعاقد رسميًا مع الثلاثي سميحان النابت وعبد الله عطيف وفهد الرشيدي.