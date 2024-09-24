بعد اللقاء الجدلي في حضور كيليان مبابي .. هبة عبوك تدافع عن أشرف حكيمي بكلمة واحدة

وتنفي انخراطها في علاقة جديدة

كشفت الممثلة الإسبانية هبة عبوك عن تطورات علاقتها بأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، الذي انفصلت عنه العام الماضي، بعد علاقة استمرت 5 سنوات أنجبا خلالها طفلين.

وشوهد الثنائي مؤخرًا في مطعم معروف في وسط مدريد، بحضور كيليان مبابي (صديق وزميل حكيمي سابقا)، وهو ما أثار بعض الجدل عن علاقتهما.

وسُئلت عبوك عن اللقاء، فقالت في تصريحات لـ"Europa Press": "لا أريد أن أقول أي شيء، لكن من الواضح أنه والد أطفالي، ماذا تريد مني أن أقول لك؟".

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وحول ما إذا كان النجم المغربي يفي بالتزاماته كأب تجاه طفليه، ردت باقتضاب: "بالتأكيد".

وسُئلت أيضًا عما تردد بشأن انخراطها في علاقة عاطفية جديدة مع الفارس الإسباني ألفارو مونيوز إسكاسي، الذي شوهدت معه في "موقف حنون"، فأوضحت: "كان الأمر مضحكًا، ضحكنا جميعًا وهذا هو الأمر".

وختمت: "ألفارو صديق، أتعامل مع الجميع بشكل جيد للغاية، لحسن الحظ ليس لدي صراعات مع أي شخص وكل شيء يسير على ما يرام، أنا وإسكاسي أصدقاء فقط".