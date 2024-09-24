حارس مانشستر يونايتد السابق: جوارديولا دمّر كرة القدم.. وهذه نصيحتي لبوتشيتينو!

ماذا قال هاوارد؟

اتهم الأمريكي تيم هاوارد، حارس مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بأنه "دمر كرة القدم".

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

وقال هاوارد في بودكاست "إتس كولد سوكر" مع جيمي كاراجر وجاري نيفيل: "جوارديولا دمر كرة القدم بكل الطرق، أوهم الجميع أنه يمكنهم لعب كرة القدم الشاملة، لكنهم لا يستطيعون".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لا يمكن للجميع لعب الكرة الشاملة، 3 فرق فقط في العالم يمكنها ذلك بشكل جيد".

ونصح هاورد، الذي خاض 121 مباراة مع الولايات المتحدة، المدرب الجديد للمنتخب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو بالتركيز على بنية دفاعية صلبة قبل أن يلعب كرة القدم الرائعة.

وواصل: "عندما تنظر إلى أفضل فرق بوتشيتينو، خصوصًا في توتنهام، كان هناك صفان من 4 لاعبين (في الدفاع والوسط) إلى جانب لاعبيْن اثنين في الأمام، في النهاية امتلكوا صلابة دفاعية، أو على الأقل حاولوا أن يكونوا كذلك".

TOD

وختم: "لذلك أعتقد أنه إذا بدأ (بوتشيتينو) في غرس هذا الحزم دفاعيًا، فسيكون لديه عدد كافٍ من اللاعبين في المناطق الأمامية حيث يمكن أن يكونوا خطرين".