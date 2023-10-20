"هاهاهاها" .. جوارديولا يختار الفائز بالكرة الذهبية بين ميسي وهالاند

اختيار صعب على المدرب الإسباني

اختار بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحيادية، عندما تم سؤاله عن اللاعب الأحق بالكرة الذهبية هذا العام من بين إرلينج هالاند وليونيل ميسي.

هالاند سجل 52 هدفًا مع سيتي الموسم الماضي وقاد الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد ليكملوا ثلاثية رائعة، وعلى الجانب الآخر ساهم ميسي بشكل واضح ومؤثر في فوز الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022.

ووسط أنباء تفوق ميسي على هالاند، قال جوارديولا ضاحكًا في تصريحات للصحفيين قبل مباراة فريقه ضد برايتون في البريميرليج:"سؤال مضحك للغاية، قلت دائمًا إن الكرة الذهبية يجب أن تكون قسمين: أحدهما لميسي والآخر لباقي اللاعبين".

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وأضاف:"هالاند يجب أن يفوز بها لأنه ساعدنا على تحقيق الثلاثية وسجل 52 هدفًا، لكن أيضًا ميسي من عالم آخر لأن الموسم الأسوأ له قد يكون الأفضل لبقية اللاعبين، بالتأكيد سأحب فوز هالاند من باب الغرور لأنه ساعدنا على تحقيق ما حققناه، ولكنني لن أخبرك أنه من الظلم فوز ميسي بها".

جدير بالذكر أن سيتي لديه سبعة لاعبين في قائمة المرشحين للكرة الذهبية المكونة من 30 لاعبًا وهم رودري، كيفين دي بروينه، روبن دياش، جوليان ألفاريز، برناردو سيلفا، يوشكو جفارديول بالإضافة لهالاند.