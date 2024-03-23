هان كوانج سونج.. أن تخفيك كوريا الشمالية ثلاث سنوات رغم أنفك!

قصة في منتهى الغرابة..

هل يمكن أن يختفي إنسان بالمطلق لمدة 3 سنوات كاملة؟ في حياة البشر قد يكون ذلك واردًا وإن كان يتسم ببعض الغرابة، لكن حين نضيف تفصيلة بسيطة تتعلق بأنه هذا الشخص المختفي كان لاعبًا ليوفنتوس الإيطالي، يزيد العجب أكثر.

هذا ما حدث في حالة الكوري الشمالي الدولي هان كوانج سونج، الذي كان ملء السمع والبصر في 2019 حين قال في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لاعبًا ليوفنوس إنه "حقق حلم حياته بتمثيل البيانكونيري".

لكن الأمور كانت تخبئ الأسوأ للاعب الذي عبر عن نفسه بأفضل مستوى في إيطاليا منذ سافر إليها في بعثة حكومية لدعم المواهب الرياضية، توهج بقوة على المستوى الأول سواء مع كالياري أو بيروجيا، ولكن منذ أن تم تصعيده إلى الفريق الأول ليوفنتوس في 2020، حدث له سيناريو لم يكن يمكن أن يدور بخلد أحد!.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مع تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم كله، اضطر إلى مغادرة إيطاليا، يوفنتوس باعه للدحيل القطري الذي مثله سونج في 10 مباريات محلية وسجل 3 أهداف.

ثالث الصفقات من يوفنتوس - هان كوانج سون في الدحيل رسميًا

واجه سونج مشكلات تتعلق بتلقي الأموال التي يتقاضاها من الدحيل عبر بنوك في كوريا الشمالية، أدت في الأخير إلى حصوله على 300 ألف دولار فقط من تجربته في قطر، وفقًا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

اضطر للعودة إلى كوريا الشمالية في أجواء يشوبها الغموض، انتهت تجربته مع الدحيل في 2021، منذ ذلك الحين اختفى تمامًا وبشكل غامض.

كيم جونج أون.. محب كرة القدم الذي ينفي لاعبيها!

تفرض كوريا الشمالية نظامًا صارمًا يتعلق بمشاركة لاعبيها في الألعاب الرياضية ذات الملمح العالمي، في خضم أجواء عامة مليئة بالقيود التي يستهدف حاكم البلاد كيم جونج أون تحديثها بشكل شبه يومي لفصل هذا البلد عن الكوكب.. ونموذج هان كوانج سونج يثبت بوضوح نجاح هذه المساعي.

ورغم أن أون نفسه مشهور بحبه لكرة السلة وكرة القدم، إلا أنه ضمن إجراءات التعتيم الكامل المفروضة على كل ما هو كوري شمالي، لا تشارك الفرق الرياضية والمنتخبات الكورية الشمالية بشكل مستديم في المحافل العالمية، ربما تظهر بين الحين والآخر على المستوى القاري سواء في الألعاب الآسيوية، الأولمبياد، تصفيات كأس العالم.

فوجئ الكل بهان وهو يظهر في مباريات منتخب بلاده ضد سوريا وميانمار في تصفيات كأس العالم 2026، سجل ضد ميانمار وأثبت المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا أنه لا يزال يمتلك اللمسة الحاسمة التي جعلته يومًا ما مطمعًا لليفربول ومانشستر سيتي، ولاعبًا رسميًا في صفوف يوفنتوس!.

استدعى الأمر بحثًا فيما مر به اللاعب خلال 3 سنين انقلبت فيها مسيرته رأسًا على عقب، ولكن تم كشف غموض هذه السنين.

فقد انتقل هان كوانج سونج إلى نادي 25 ابريل الرياضي في كوريا الشمالية، وهو الفريق الأكثر إحرازًا للدوري المحلي في البلاد، وهو ناد مملوك للجيش الكوري الشمالي، ويرمز إلى يوم تأسيسه "25 أبريل".

ستعرف ما مر به هان كوانج سونج خلال 3 سنوات حقًا، حين تحاول فقط البحث على شبكة الإنترنت عن بطل الدوري الكوري الشمالي في آخر نسخه، نظام المسابقة خلال السنوات الماضية، من الهداف؟ ستكتشف حقيقة صادمة.. لن يمكنك معرفة الكثير.

لكننا علمنا أن بطل الدوري الكوري الشمالي هو نادي 25 أبريل نفسه، وأنه عاد لإحراز اللقب بعد سنوات من الغياب، ويبدو أن هدافًا بحجم هان كان له دور كبير في هذا الأمر..

عليك فقط تخيل ما عاشه هان في هذا البلد الذي لا يمكنك معرفة نتائج دوري كرة القدم فيه إلا ببحث مضنٍ عبر الشبكة العنكبوتية، وقد تختلف مصادر عن مصادر.. حينها ستعرف كم أن الحياة في ظل ديكتاتور أمر شديد التعقيد!.