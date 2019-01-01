كيف برر هاني رمزي تغيير وليد سليمان؟

منتخب مصر استهل مشواره بأداء قوبل بعديد الانتقادات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يكن هاني رمزي؛ المدرب العام لمنتخب مصر، راضيًا عما قدمه الفراعنة في المباراة الافتتاحية بكأس أمم أفريقيا 2019، مؤكدًا أن الجميع لن يقبل الأعذار من الفريق والتحسن قادم.

الفراعنة ظهروا بأداء باهت على استاد القاهرة الدولي خلال مواجهة زيمبابوي أول أمس الجمعة، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ32 للكان، رغم فوزهم بهدف وحيد، سجله محمود حسن "تريزيجيه".

وقال رمزي، خلال تصريحاته لقناة "النيل للرياضة": "قدمنا أداءً متوسطًا أمام زيمبابوي، حتى أننا لم نظهر بشكل جيد، كان علينا استغلال الفرص التي أتيحت لنا في أول 20 دقيقة، وقتها كنا سنكون أفضل، لكن لا أعذار، سيتم تصحيح الأوضاع في الفترة المقبلة وسنقدم ما هو أفضل".

وعن سبب الدفع بوليد سليمان بدلًا من مروان محسن في شوط اللقاء الثاني، أوضح المدرب: "الدفع بوليد له سببين، الأول هو تخفيف الضغوط من على أحمد المحمدي بتكليف سليمان بواجبات دفاعية، مع رفع الواجبات الدفاعية من على محمد صلاح، بالإضافة إلى تغيير مركز صلاح لمهاجم صريح حتى يتخلص من الكثافة الدفاعية من لاعبي زيمبابوي وتصبح المساحات أمامه واسعة على عكس التواجد على الطرف".

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وتابع: "كذلك دفعنا بعمرو وردة للسيطرة على الكرة بشكل أفضل، خاصة وأننا فقدناها كثيرًا في الشوط الثاني".

واختتم بالحديث عن إصابة المدافع أحمد حجازي بكسر خفيف في الحاجز الأنفي: "أشكره على استكمال المباراة رغم إصابته، حتى الآن موقفه غير واضح بالنسبة لنا، لكنه سيتحدد خلال يومين بحسب تطورات حالته، لكن بنسبة كبيرة سيكون جاهزًا للكونغو وسيشارك بواقي للأنف".

يذكر أن مصر تلاقي الكونغو في ثاني مبارياتها بالبطولة في 26 من يونيو الجاري، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الفراعنة يحتلون المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أوغندا صاحبة الصدارة بعد فوزها على الكونغو بثنائية نظيفة.