هاني أبو ريدة يرفض عنصرية أطباء فرنسا ضد أفريقيا

رئيس الاتحاد المصري السابق ينضم للمنددين بتصريحات الطبيبين الفرنسيين

ندد هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم بالتصريحات العنصرية من الطبيبين الفرنسيين بشأن تجربة لقاح فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) على مواطني الدول الأفريقية البسطاء.

وانضم رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم إلى مجموعة من الرموز الكروية في القارة السمراء في حملة إدانة تلك التصريحات وأبرزهم الثنائي ديدييه دروجبا وصامويل إيتو.

المزيد من الفرق

صلاح وأبو تريكة والشلهوب وغيرهم .. كيف كان مستوى نجوم العرب قبل بلوغ عامهم الـ19؟

أبو ريدة أكد إصابته بالصدمة من تلك الدعوة، مضيفًا "نرفض تمامًا تلك الدعوة العنصرية من جانب الطبيبين الفرنسيين، تلك الدعوة أصابتني بالصدمة".

"الأعراف الإنسانية كافة ترفض هذا الفكر المريض في ظل الأزمة التي تُواجه العالم أجمع".

وشدد أبو ريدة على رفضه التام لكافة أشكال العنصرية ضد أي فئة في العالم مشيرًا إلى أن المبادئ الأساسية للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم وميثاق الأمم المتحدة يرفضون جميعًا الممارسات والدعوات العنصرية بكافة أشكالها.