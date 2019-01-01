هاني أبو ريدة: تجربة بيراميدز مثمرة ولا يوجد صراع مع الأهلي

رئيس اتحاد الكرة المصري يتحدث عن العديد من الأمور المهمة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وصف هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، تجربة نادي بيراميدز بالتجربة المثمرة، لأنها خلقت نوعًا من التنافس بين الأندية في المسابقات المحلية.

وقال أبو ريدة خلال تصريحات في ندوة بمدينة الأسكندرية: "تجربة نادي بيراميدز، قامت بإحياء الدوري من جديد هذا الموسم، والفريق تمكن من المنافسة بقوة مع أندية عريقة".

رئيس اتحاد الكرة تابع: "تكرار تجربة بيراميدز في الدوري سيكون أمرًا جيدًا، لأن الاستثمار يزيد من القيمة التجارية للدوري، وهذا الأمر يزيد من قوة المنافسة".

هاني أبو ريدة أردف: "لا يوجد أي بث مجاني في العالم لمباريات الدوري المحلي، لأن المنتخب الخاص بنا مختلفًا عن باقي دول العالم".

أبو ريدة تحدث عن علاقة اتحاد الكرة بالنادي الأهلي، حيث قال: "لا توجد أية صراعات مع النادي الأهلي، وعلاقتي طيبة برئيس الأهلي محمود الخطيب، ودائمًا نحاول حل جميع الأزمات".

لاسارتي سعيد بتواجده على رأس الإدارة الفنية لفريق #الأهلي.🗣️ pic.twitter.com/Y0XEl0ke5Q — جول مصر (@goaleg) February 22, 2019

وواصل: "المنتخب المصري يكون قويًا عندما يكون الأهلي والزمالك في مستواهما، والعام المقبل لن يشهد مشاركة الأندية في هذا الكم الهائل من البطولات، حيث من سيشارك إفريقيًا، لن يلعب البطولة العربية".

واختتم أبو ريدة تصريحاته متحدثًا عن حضور الجماهير في كأس أمم إفريقيا 2019، حيث قال: "اتفقنا مع شركة أمن من وزارة سيادية، من أجل تنظيم دخول الجماهير للملاعب، والأمن العادي سيكون خارج الملعب".

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مصر تستعد لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، خلال الصيف المقبل، وذلك بعد الحصول على شرف تنظيم البطولة، عقب منافسة مع جنوب إفريقيا.