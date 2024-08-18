"تحدثت معه" .. هانسي فليك يحسم مستقبل إلكاي جوندوجان مع برشلونة

هل سيستمر جوندوجان مع برشلونة أم سيرحل؟

حسم المدرب الألماني مستقبل مواطنه إلكاي جوندوجان لاعب وسط فريق برشلونة، بعد غيابه عن انطلاقة الموسم ضد فالنسيا، ووسط جدل حول مستقبله.

وحقق برشلونة الفوز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، بالجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جوندوجان تعرض لقطع يوم الإثنين، وتحدثت معه عما كان يشعر به، وأنا أقدر هذه النوعية من اللاعبين والأشخاص".

وأضاف: "لدي شعور بأنه سينتهي الأمر به بالبقاء معنا، بعد أن تحدثت معه حول مستقبله، ورغم أنه مازال هناك أيام متبقية في فترة الانتقالات، إلا ان كل شيء يشير إلى عدم مغادرة جوندوجان".

واختتم مدرب برشلونة حديثه عن إلكاي جوندوجان قائلًا: "خلال حديثي معه قال أشياء كثيرة، هيا بنا يا رفاق علينا التفكير في برشلونة".

وكان جوندوجان قد تعرض لإصابة بقطع في حاجبه خلال مواجهة موناكو الفرنسي مساء الإثنين الماضي بكأس جوان جامبر، حيث خرج بعد 20 دقيقة فقط، ولكنه بعدما عاد إلى منزله أصيب بدوار طفيف وتقرر عدم السفر لخوض مواجهة فالنسيا.

وغاب إلكاي عن حديث فليك صباح السبت مع زملائه في برشلونة قبل مواجهة فالنسيا، ليفتح الباب أمام التكهنات بأنه سيرحل عن البلوجرانا، وفي نفس الوقت احتفل بانتصار الفريق على فالنسيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: "انتصار حاسم في بداية الموسم! عمل رائع!".