رغم جاهزيته للمشاركة .. هانسي فليك يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن عودة فرينكي دي يونج

تعرف على موعد عودة دي يونج للمشاركة مع برشلونة

اتخذ المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قرارًا حاسمًا بشأن موعد عودة النجم الهولندي فرينكي دي يونج للمشاركة مع الفريق بعد فترة من الغياب.

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وغاب دي يونج عن المشاركة مع برشلونة منذ بداية الموسم، وذلك منذ أن تعرض للإصابة في الكاحل الأيمن خلال مواجهة الكلاسيكو الودية ضد ريال مدريد يوم 21 أبريل الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن دي يونج كان سيعود في مباراة موناكو الماضية بعد أن أصبح جاهزًا للمشاركة، ولكن فليك أكد أن اللاعب يحتاج إلى المزيد من الراحة للتعافي بشكل كامل.

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وأضافت الصحيفة أن دي يونج يواصل تعافيه من كاحله الأيمن، رغم أنه يُشارك في التدريبات الجماعية لفريقه منذ يوم الإثنين الماضي.

ويرى فليك والجهاز الفني لبرشلونة أن دي يونج لن يُشارك في مباراتي خيتافي وأوساسونا المقبلتين، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة يانج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا، أو ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني، وقد يكون الأخير هو الأقرب.

وسيلعب برشلونة أمام يونج بويز يوم الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة ألافيس يوم الأحد 6 أكتوبر.