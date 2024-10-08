البارسا يريد تأمين هذا المركز للمستقبل

كشفت تقارير صحفية، أن مسؤولي برشلونة يراقبون صفقة جديدة من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الكتالوني في أقرب فرصة ممكنة.

وكان برشلونة قد أطلق سراح الظهير الأيمن جواو كانسيلو، بعد انتهاء مدة إعارته من مانشستر سيتي في الصيف الماضي، وأرد التعاقد مع ظهير آخر وهو مارك بوبيل لاعب ألميريا الواعد، إلا أن الأزمة الاقتصادية حالت دون ذلك.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن برشلونة يفكر في التعاقد مع البرتغالي تياجو سانتوس، لاعب ليل الفرنسي والذي يشغل مركز الظهير الأيمن.

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ومنذ وصول المدرب الألماني هانسي فليك إلى برشلونة، أصبح الفرنسي جويل كوندي هو الخيار الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه بمركز الظهير الأيمن، حيث شارك في جميع مباريات الفريق ويقدم أداءً مميزًا على جميع المستويات.

وأشارت "سبورت"، إلى أن برشلونة يرغب في ضم البرتغالي الدولي تياجو سانتوس، من أجل تعزيز مركز الظهير الأيمن، خوفًا من تعرض كوندي للإصابة وكذلك من أجل تأمين هذا المركز بلاعب شاب آخر للمستقبل.

وقدم سانتوس (22 عامًا) نفسه بصورة جيدة منذ انضمامه إلى ليل الفرنسي قبل عام مقابل 6.5 مليون يورو، حيث أظهر قدرات مميزة وارتفعت قيمته السوقية سريعًا لتصل إلى 15 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن قيمة سانتوس في متناول إدارة برشلونة، الذي لم يعد بعد إلى قاعدة 1:1، لكنه بات قريبًا من تحسين أوضاعه الاقتصادية، في ظل اتفاقه مع شركة الملابس الأمريكية نايكي على عقد جديد بمكافأة توقيع ضخمة.

وأضافت: "برشلونة راقب سانتوس مؤخرًا عن قرب، وأظهر الظهير أداءً مبشرًا بفضل قوته الهجومية وتمركزه الجيد على أرض الملعب، كما أن وكيله هو جورج مينديش، وعلاقة هذا الوكيل الجيدة مع برشلونة تزيد من فرص حسم الصفقة".