بسبب بيدري .. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة فالنسيا!

برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل لقاء فالنسيا المهم

يواجه نادي برشلونة أزمة بغياب لاعب الوسط المتألق بيدري جونزاليس عن مباراة الفريق المرتقبة مساء اليوم أمام فالنسيا ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب مونتجويك.

وأعلن نادي برشلونة بشكل رسمي، عن استبعاد بيدري من قائمة الفريق المشاركة ضد فالنسيا، بسبب التهاب في المعدة والأمعاء.

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وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بيدري يعاني من وعكة صحية مفاجئة تضمنت قيئًا وإسهالًا، مما منعه من المشاركة في المباراة التي يُعوّل عليها المدرب هانسي فليك لتقليص الفارق مع المتصدر ريال مدريد، الذي يتقدم على برشلونة بفارق 10 نقاط.

وكان بيدري في قمة مستواه خلال الفترة الأخيرة، حيث لعب دورًا حاسمًا في انتصار برشلونة الأخير على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، حيث قاد الفريق لريمونتادا مثيرة في لشبونة.

ويدخل برشلونة المباراة وهو تحت ضغط كبير بسبب الفارق الكبير مع المتصدر ريال مدريد، مما يجعل كل نقطة ضرورية في هذه المرحلة من الموسم.

ومع غياب بيدري، ستزداد التحديات أمام فليك الذي سيحتاج إلى إيجاد بدائل لتعويض غياب أحد أبرز لاعبيه.