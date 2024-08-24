مصافحة وحديث .. هانسي فليك يكشف عما قاله لنيكو ويليامز بعد لقاء برشلونة وأتلتيك بيلباو

ماذا الذي دار بين فليك وويليامز؟

كشف المدرب الألماني هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، عما دار بينه وبين نيكو ويليامز جناح فريق أتلتيك بيلباو، عقب المواجهة التي جمعت بين الفريقين.

وحقق فريق برشلونة الفوز على نظيره أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعقب المباراة توجه فليك إلى نيكو وصافحه ثم تبادل الطرفين الحديث، الأمر الذي أثار فضول الجميع، خاصة وأن جناح بيلباو مرتبط بالانتقال إلى برشلونة.

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ولكن كشف فليك عما دار بينه وبين نيكو ويليامز، حيث قال: "لقد هنأته فقط على يورو 2024، ولا أحب الحديث عن المنافسين".

وقاد ويليامز منتخب إسبانيا للتتويج ببطولة يورو 2024 التي أقيمت مؤخرًا في ألمانيا، بعد الفوز في النهائي على فرنسا.