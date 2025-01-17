هانسي فليك يعلق على الجدل التحكيمي بموقعة ريال مدريد وسيلتا فيجو .. ويترك الملف المزعج في يد ديكو

المدرب الألماني يرحب باستمرار ثنائي برشلونة

أكد الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، جاهزية فريقه للمواجهة المقبلة أمام خيتافي غدًا السبت بملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وخلال المؤتمر الصحفي للقاء، علق فليك على استمرار رونالد أراوخو مع البارسا، قائلًا: "لقد قال ذلك بالفعل بعد مباراة بيتيس. يتبقى له عام ونصف في عقده. إنه مهم للفريق وسيكون من الجيد أن يوقع عقدًا آخر. أرى في التدريبات أنه قائد".

وتابع: "أنسو فاتي؟ أنا صادق دائمًا مع اللاعبين وكنت كذلك معه. تحدثنا عن خيارات مختلفة والآن القرار له. إذا كان يريد البقاء، فهذا جيد، فهو من أبناء لا ماسيا. وظيفتي هي مساعدته على التحسن وهذا ما نريد القيام به مع جميع اللاعبين. أنسو محترف للغاية ومركّز دائمًا وأريد مساعدته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورفض المدرب الألماني التحدث عن الميركاتو بشكل مباشر، قائلًا: "إنها وظيفة ديكو، لكني سعيد للغاية بالفريق. لدينا 3 مصابين فقط ولن يغيب إينياكي لفترة طويلة، كذلك عاد كريستنسن أيضًا وهذا خبر جيد".

وواصل: "بيدري لعب الكثير من المباريات وعلينا أن نكون حذرين. من الجيد أن يكون معنا في الملعب لأنه لاعب رائع، لكن من الجيد أيضًا أن يشارك من أجل لياقته البدنية، إنه مهم جدًا بالنسبة لنا".

وأكمل فليك: "لامين يامال بالنسبة لعمره، فهو يؤدي بشكل جيد للغاية. الشيء المهم هو ما يفعله على أرض الملعب، إنه يساعدنا كثيرًا وهذا ما نحب أن نراه منه دائمًا".

وعندما سئل المدرب الألماني عن الجدل التحكيمي الذي صاحب فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو في كأس الملك، رد قائلًا: "لقد رأيت ما حدث بالأمس، لكن ليس لدي ما أقوله".