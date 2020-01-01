هانز فليك: يوم السبت كان مثالياً وجاهزون للفوز بالدوري

المدرب الألماني وصف يوم السبت بأنه مثالي

أبدى هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني سعادته الكبيرة للفوز على شالكة في الدوري يوم أمس في الجولة 19 من الدوري الألماني.

بايرن ميونخ تغلب على شالكة بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز أرينا، في لقاء جاء من طرف واحد لصالح الفريق البافاري.

المدرب فليك قال في تصريحات عقب المباراة إنه سعيد للغاية للغاية بالفوز العريض مؤكداً أن اليوم كان مثالي بالنسبة له وللاعبيه، وأنهم على أهبة الاستعداد للتويج بالدوري هذا الموسم.

وأضاف: "لا يوجد شيء أفضل من فوز فريقك بمباراة هامة وسقوط المنافس الرئيسي لك أيضاً في نفس اليوم.

لايبزيج متصدر البوندسليجا تعثر يوم أمس بعد أن خسر بثنائية مقابل لا شيء، ليتقلص الفارق إلى نقطة وحيدة بين الفريقين.

فليك تابع:" كان علينا الحذر من شالكة يلعبون بطريقة جيدة للغاية ورأينا كيف أسقطوا مونشنجلادباخ في بداية الدور الثاني، لكن لاعبينا أدوا المطلوب".

وعن الخطة التي أدار بها المباراة أكد: "قمنا بغلق الأطراف عليهم والهجوم والضغط العالي من العمق لذلك فزنا بتلك النتيجة".

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توماس مولر مهاجم الفريق المخضرم وصل إلى ١٠٠ هدف رفقة بايرن ميونخ على أرض أليانز أرينا، اللاعب أكد أن هذا أمر يفتخر به ولكن الأهم الفوز وتضييق الخناق على المتصدر لايبزيج.

وأردف مولر:" في المباريات التي يكون لديك فيها دافع تقدم أكثر من 100٪ في المباراة وهذا ما فعلناه من قبل في مباراة بروسيا دورتموند في نوفمبر الماضي".

يذكر أن هانز فليك تولى قيادة بايرن ميونخ خلفاً للمقال نيكو كوفاتش، لينجح في العودة إلى المنافسة في الدوري الألماني ويقلص الفارق مع المتصدر إلى نقطة وحيدة بعد مرور 19 جولة.