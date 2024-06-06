هانز فليك يعرقل أحلام السعودية.. الألماني يرفض التفريط في نجم برشلونة!

المدرب الألماني يعرف جيدًا أهمية البرازيلي للفريق

بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعانيها برشولونة، يدرس النادي الكتالوني بيع بعض أبرز لاعبيه من أجل تمويل عمليات الصيف المقبل ومحاولة رأب الصدع الاقتصادي الذي يعانيه النادي.

لذلك يطرح اسم البرازيلي رافينيا بقوة ضمن اللاعبين الذين يمكن بيعهم، خصوصًا في ظل معطيين رئيسين هما تألق لامين يامال في مركز رافينيا، والمعطى البارز وهو الرغبة السعودية في ضمه.

وفقًا للصحفي الألماني فلوريان بليتنبيرج، فإن هانز فليك مدرب برشلونة الذي سيمارس صلاحياته بدءًا من الأسبوع المقبل، قد أبلغ إدارة النادي الكتالوني أنه لا يريد رحيل رافينيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فليك يرى أن البرازيلي مفتاح لعب هام بالنسبة للفريق الكتالوني، ويراه من اللاعبين الجديرين بالاعتماد عليهم في الموسم المقبل.

صحيح أن رافينيا قدم مستوى رائعًا الموسم الماضي، لكن في حالة وصول عرض سعودي، سيكون من الصعب على إدارة جوان لابورتا الرفض بكل تأكيد.