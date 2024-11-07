أعاد الفضل إلى زميله السابق .. تيري هنري يُقلل من دور هانز فليك في تألق برشلونة

الجميع يُشيد بدور المدرب الألماني ولكن النجم الفرنسي المعتزل له رأيًا آخر!

قلل النجم الفرنسي المعتزل، تيري هنري، من دور هانز فليك المدير الفني لبرشلونة في تألق الفريق هذا الموسم، معيدًا الفضل إلى زميله السابق.

البارسا يحظى بموسم مذهل على كافة الأصعدة، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة وبفارق 9 نقاط عن وصيفه ريال مدريد الذي تنقصه مباراة، وقد حقق الفوز في 3 من مبارياته الأربعة في دوري أبطال أوروبا، هذا بخلاف ظهور العديد من المواهب الصاعدة وتقديمها لأداء ممتاز.

هنري أوضح خلال حديثه في استوديو "CBS Sport" أن فليك لم يدخل مع البارسا مرحلة جديدة وليس المسؤول عن بناء هذا الفريق وتألقه، بل سلفه تشافي الذي وضع حجر الأساس واختار تلك المواهب ومنحها الثقة الكاملة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث قال "لا أعتقد أن فليك بدأ عهدًا جديدًا في برشلونة، بل تشافي من فعل! هو من منح كل هؤلاء الشباب الفرصة وفليك مجرد واصل عمله. لقد غادر تشافي ووصل فليك بعده مباشرة وما أراه أن هذا الفريق متألق حاليًا بسبب العمل الذي قام به تشافي خلال العامين الماضيين وبسبب لعب اللاعبين معًا طوال تلك الفترة وخوضه موسمًا صعبًا لأن ذلك ما صقل شخصيتهم وطورهم وعلمهم ما الذي عليهم فعله".

أتم "أعتقد أن هذا الفريق مؤهل حاليًا للفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن هل سيفوز به؟ لا نعلم، الأمر يتطلب خسارة نصف النهائي مرة وربع النهائي مرة لترى مدى صعوبة المهمة، لكني أراه مؤهلًا تمامًا للوصول إلى النهاية".