5 دقائق تساوي الآلاف .. بيدري يكشف حقيقة عقوبات برشلونة الصارمة!

اللاعب أوضح الفارق بين عقوبات المدرب الحالي والسابق للبارسا

كشف بيدري نجم وسط برشلونة عن حقيقة العقوبات المالية الصارمة المفروضة من النادي على اللاعبين حال ارتكبوا عدد من المخالفات أبرزها التأخر عن الحضور للمحاضرات أو التدريبات أو غيرها من الفعاليات الخاصة بالفريق.

اللاعب الإسباني أوضح أن حجم العقاب يعتمد على المدرب واتفاقه مع اللاعبين، مشيرًا إلى أن المدرب الحالي، هانز فليك، لا يلجأ للعقاب المالي بعكس سلفه تشافي الذي كان يخصم آلاف اليوروهات من رواتبهم حال تأخرهم عن المران أو الاستشفاء أو المحاضرات التي تسبق المباريات.

وأضاف لبرنامج "Martínez y Hermanos" "قبل عدة سنوات كان لدينا جلسة استشفاء بعد العودة من خوض إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، لم يرن هاتفي النقال وحين استيقظت رأيت عشرات المكالمات من المسؤول كارلوس نافال وزميلي فيران توريس، ارتديت ملابسي في 30 ثانية وتوجهت سريعًا للنادي، وحين وصلت كان وجهي أحمرًا مثل الطماطم، وقد عوقبت بدفع غرامة مالية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف حول حجم الغرامات المالية "الأمر يعتمد على المدرب والشروط المتفق عليها معه، وبالطبع الغرامة تُصبح أكثر كثيرًا أيام المباريات، البعض يحسب الغرامة حسب الدقائق، حيث أن التأخير لمدة 5 دقائق يُساوي 5 آلاف يورو، لكن تشافي كان يُضاعف المبالغ كثيرًا، أول تأخير كان بـ5 آلاف يورو ومن ثم التكرار يُضاعف المبلغ، إن وصلت متأخرًا 4-5 مرات تكون قد انتهيت تمامًا، تلك الغرامات تذهب للجمعيات الخيرية أو إعداد وجبات للفريق. المدرب الحالي هانز فليك ليس لديه غرامات لكنك إن وصلت متأخرًا فلن تلعب".

يُشار إلى أن صاحب الـ21 عامًا لعب 16 مباراة هذا الموسم في جميع البطولات، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.