فيديو | صفقة قادمة وترحيب برحيل ليفاندوفسكي .. مشجع يروي كواليس محادثته مع فليك

هل بالغ المشجع في تفسير ردة فعل الألماني؟

خلال تواجده في المملكة العربية السعودية لقيادة برشلونة في كأس السوبر الإسباني، قام أحد المشجعين بالدخول في محادثة مع هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني.

فليك ظهر مبتسمًا في أحد المطاعم ويقف أمامه المشجع الذي تحدث معه عن بعض القضايا التي تخص الفريق وكان أبرزها على الإطلاق مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والتعاقد مع لاعب آخر بدلًا منه.

وبعد انتهاء المحادثة، عاد المشجع إلى الطاولة الخاصة به، وقال لصديقه الذي كان يُصور كل شيء:"قلته له نريد التعاقد مع مهاجم ممتاز لبرشلونة وبعدها بدأ في الضحك".

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وأضاف:"أخبرته أنه يجب رحيل ليفاندوفسكي عن النادي وتقبل الأمر ولم يشعر بالغضب من حديثي".

جدير بالذكر أن برشلونة تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني المٌقام حاليًا في السعودية، حيث يلعب أمام ريال مدريد في كلاسيكو منتظر يوم الأحد المقبل، وذلك بعد الفوز على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين في نصف النهائي.