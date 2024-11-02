هانزي فليك: لو كان الأمر بيدي.. لأجلت الدوري الإسباني بسبب الإعصار!

المدرب الألماني يتحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بديربي كتالونيا أمام إسبانيول

تطرق المدرب الألماني هانزي فليك عن العديد من الملفات التي تخص فريقه برشلونة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ديربي كتالونيا ضد إسبانيول في الدوري الإسباني 2024-2025.

وقال فليك عن المباراة: "أعرف ماهية أهمية الديربيات دائمًا، لدينا تركيز كامل بعد أسبوع مليء بالنشاط، الطريق ما زال طويلًا وعلينا الاستمرار في التركيز".

وأضاف: "كنت أود أن يتم تأجيل الجولة كاملة في الليجا، لكنه قرار يخص الرابطة، لكن لو كان القرار بيدي من المحتمل أن أفعل ذلك (التأجيل) لأن الأمر مأساوي في فالنسيا وإسبانيا" في إشارة إلى العاصفة دانا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "لدينا فيران توريس وهو لاعب من هناك (فالنسيا) وليس من السهل أبدًا المرور بمواقف مثل تلك، مررنا بها في ألمانيا منذ نحو 3 أعوام".

وعن حالة بعض لاعبيه أجاب: "أنسو فاتي يسبب لي السعادة، إنه حاضر بنسبة 100٪، لكنني لا أعلم ما إذا كان سيشترك بشكل أساسي".

وعن فرينكي دي يونج قال: "أنا سعيد بما أراه مني، شاهدنا ماذا فعل في الكلاسيكو، منحنا الاستحواذ والسيطرة على الكرة، إنه لاعب رائع، مر بإصابة خطيرة لكننا الآن استعدناه بشكل كامل".

وعن موعد عودة المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو إلى الفريق أجاب: "لسنا مستعجلين لعودته، إنه يتدرب بشكل جيد لكن إصابته كانت خطيرة".. مؤكدًا أن مدافعه الآخر إريك جارسيا "لا يتوقع عودته بعد التوقف الدولي مباشرة".

كما أثنى فليك على ثنائي قلب دفاعه باو كوبارسي وإنييجو مارتينيز قائلًا إن ما يقدمانه رائع، وهما يشاركان بشكل مكثف "والأهم هو الاستمرار في تقديم نفس المستوى" على حد تعبير المدرب الألماني.