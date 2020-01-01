هاندانوفيتش: الحكم ليس سبب خسارتنا للنقاط

لا نلوم إلى أنفسنا..

رفض سمير هاندانوفيتش، حارس مرمى إنتر، تحميل التحكيم مسؤولية خسارة النيراتزوري للنقاط مؤخرًا، معتبرًا أن اللوم ينبغي أن يكون على أنفسهم فقط.

تصريحات هاندانوفيتش تأتي على خلفية التعادل المخيب للآمال أمام كالياري بهدف لكل فريق، في مباراة كان على الأداء التحكيمي علامات استفهام كثيرة.

أنطونيو كونتي، مدرب الإنتر، رفض الخروج للحديث للصحافة بسبب غضبه من طرد الحكم لنجمه لاوتارو مارتينيز، ليخرج هاندانوفيتش ويتحدث نيابة عن النادي.

الدولي السلوفيني قال "دائمًا ما يكون هناك غضب عندما لا نفوز، نحن نرغب دائمًا في الفوز، لكننا لم نستفيد كثيرًا من الفرص التي أتيحت لنا.".

كما أضاف "نحن بالتأكيد لم نخسر نقاط اليوم بسبب التحكيم، نحن نشتكي فقط من أنه لم يمنحنا ركلات حرة بنفس القدر الذي فعله مع كالياري.".

"نحن لا نلوم الحكم للتعادل، يجب أن نتعلم أن نقتل المباريات في وقت مبكر حتى لا تحدث مثل هذه الأمور مرة أخرى. هناك بالطبع شيء مفقود في الفريق لأننا دائمًا ما نتلقى أهدافًا في الشوط الثاني."

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واستطرد "لا أدافع عنّا، جميعنا يفتقر إلى التركيز ولا نقتل المباريات عندما تتاح لنا الفرصة، بعض الأخطاء يمكن تجنبها ويجب علينا أن نتحمل المسؤولية.".

وأتم "ما زلنا نخلق فرصًا وما يحدث معنا طبيعي، من الممكن أن يمر الفريق أحيانًا بفترة يقل فيها أسلوبه الحاد، الأمر كان ليكون أسوأ لو لم نخلق فرصًا.".

يذكر أن يوفنتوس في حالة أن فاز ليلًا على نابولي فسيصير الفارق بينه وبين الإنتر 6 نقاط، بينما ارتقى لاتسيو ليصير في المركز الثاني وتتراجع كتيبة كونتي للمرتبة الثالثة للمرة الأولى هذا الموسم.