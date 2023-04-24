هامش ضئيل للغاية .. برشلونة في انتظار نهاية الدوري الإسباني لتحقيق التاريخ!

النادي الكتالوني هو الدفاع الأقوى في تاريخ الدوريات الكبرى حاليًا.

يقدم دفاع نادي برشلونة مستويات خرافية هذا الموسم في الدوري الإسباني تسمح له بأن يتربع على عرش الأفضل في أوروبا في كافة الدوريات الكبرى.

برشلونة تلقى حتى الآن تسعة أهداف فقط، منهم هدفين عكسيين وسبعة أهداف جاءت من الخصوم، مما يعني أن الفريق يتلقى أقل من هدف واحد كل سبعة مباريات.

صحيفة "ماركا" طرحت سؤالًا هامًا حول وضع دفاع النادي الكتالوني، حيث قالت: هل يصبح الأفضل في التاريخ؟ كما أجابت عن ذلك السؤال.

حيث أكدت أن أفضل دفاعًا على الإطلاق في الدوريات الخمس الكبرى كان يخص تشيلسي في فترة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالتحديد في 2004\05، عندما تلقى 15 هدفًا في مشوار تتويجه بالدوري الإنجليزي.

في المقبل يتبقى أمام برشلونة ثمانية لقاءات في الدوري الإسباني لكسر هذا الرقم وهم في حاجة لتلقي ستة أهداف فقط أو أقل من ذلك لمعادلة أو كسر رقم تشيلسي التاريخي.