هامسيك يعلن موعد وصوله للصين للتوقيع مع داليان يفانج

قائد نابولي يكتب نهاية لرحلته الطويلة مع النادي الإيطالي متجهاً للدوري الصيني

كشف لاعب الوسط السلوفاكي ماريك هامسيك، عن موعد رحيله عن نابولي والتوجه إلى الدوري الصيني.

رحلة هامسيك في إيطاليا أوشكت على الانتهاء، بعد توصل نابولي لاتفاق نهائي مع داليان يفانج على بيع اللاعب.

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وبعد العديد من التساؤلات حول موعد سفر قائد نابولي للتوقيع بشكل رسمي مع ناديه الجديد، أنهى النجم المخضرم الجدل بشكل نهائي.

وقال في تصريحات صحفية:"سأرحل غداً أو اليوم التالي "الخميس".

✨عشقت كرة القدم لدرجة أننى سحرت أعين كل من شاهدني، معي 5 كرات ذهبية في منزلي، فكم من الأرقام حطمت، وكم من الشباك مُزقت.



💢أنا من أطلقوا عليه الطفل الباكي في الصغر، فأبكيت كل من وقف أمامي.



◀️ أنــــــا الدون - صـــاروخ مـــاديـــرا pic.twitter.com/1C5pqOaWa6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

قيمة انتقال هامسيك إلى يفانج وصلت إلى 18 مليون يورو يحصل عليها نابولي.

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ويتقاضى اللاعب مبلغ 27 مليون يورو مقابل توقيعه على عقد مدته 3 سنوات قادمة.

وينهي بذلك صاحب الـ31 عاماً مسيرة طويلة قضاها مع نابولي استمرت 11 عاماً، ختمها بظهوره الأخير في فوز فريقه على سامبدوريا بهدفين نظيفين.