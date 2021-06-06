"هامبرجر" هازارد يثير الجدل في بلجيكا قبل اليورو!

النجم البلجيكي لا يتوقف عن إثارة الجدل بعد موسمه السيئ مع ريال مدريد!

شهدت الساعات الماضية ثورة على النجم البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في بلجيكا.

جاء هذا بسبب إعلان قام به نجم ريال مدريد لصالح إحدى شركات الوجبات السريعة الشهيرة بسندوتشات الهامبرجر، قبيل بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، ضمن حملة لنجوم منتخب بلجيكا.

وهاجم قطاع لا بأس به من الجماهير هازارد على الظهور في ذلك الإعلان قبل بداية البطولة التي تنطلق في الـ 11 من شهر يونيو الجاري، بالأخص في ظل حالته البدنية السيئة.

مفاجأة.. ريال مدريد منفتح على بيع من كان غير قابل للمساس!

وعانى هازارد على المستوى البدني بوضوح مع ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث تكرر تعرضه للإصابة في مناسبات عديدة وغاب عن معظم لقاءات الموسم.

وكان هازارد قد قال إن مشاركته مع بلجيكا من بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية قد تكون محل شك بسبب عدم عودته لحالته البدنية كاملة.

🍔 Lo que le faltaba al madridismo... Hazard, protagonista de una campaña de McDonalds en Bélgica https://t.co/hwN1c37pPs — Antena 3 Deportes (@Antena3Deportes) June 6, 2021

وأنهى هازارد الموسم مع ريال مدريد بشكل محبط للغاية، في ظل عدم فوز الفريق بأي بطولة وخسارة الدوري في اللحظة الأخيرة.

جدير بالذكر أن بلجيكا تخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية في مجموعة واحدة مع روسيا والدنمارك وفنلندا.