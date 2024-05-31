"هالة لم أفهمها" .. بيل يكشف سر تفوق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تحدث عن توقعه لنهائي ويمبلي ضد دورتموند

كشف جاريث بيل جناح ريال مدريد السابق، عن السر الذي يجعل النادي الإسباني يحقق العديد من الإنجازات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال يستعد لخوض مواجهة مرتقبة أمام بوروسيا دورتموند، غدًا، السبت، على ملعب ويمبلي، في نهائي جديد للأبطال يطمح فيه الميرينجي في الوصول إلى اللقب الخامس عشر له طوال تاريخه.

وبهذه المناسبة قال بيل لصحيفة "جارديان" البريطانية:"ريال مدريد لديه هالة في هذه المسابقة، حتى بعدما لعبت هناك، أجد صعوبة كبيرة في تفسير هذا الأمر، إنها بطولة تعني الكثير للنادي والجماهير، وتعتبر الأكثر قيمة للجميع ويتم التركيز عليها كل عام".

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وأضاف الجناح المعتزل:"حتى عندما يلعب الفريق بطريقة سيئة، تجدنا دائمًا نعثر على الطريق الصحيح للعودة إلى المباراة، الكل يخشى اللعب أمام ريال مدريد وهذا شيء مهم للغاية".

وأما عن شعوره تجاه النادي بعد الرحيل:"ما زلت أتابع نتائج الفريق وأشجعهم بصفة مستمرة، تمامًا مثلما كنت أفعل في طفولتي، توقعي هو حصولهم على اللقب، لأنهم يفهمون الضغط ويعرفون ما يمكنهم توقعه في مثل هذا النوع من المباريات".

جدير بالذكر أن بيل البالغ من العمر 34 سنة، تواجد في ريال مدريد منذ 2013 وحتى 2022 وحصل على 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الإسباني، بالإضافة لعدة بطولات أخرى أبرزها 3 ألقاب دوري محلي.