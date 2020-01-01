هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع دورتموند

لا يتوقف..

واصل إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند تحطيمه للأرقام القياسية، وهذه المرة بعدما أحرز هدفًا في آينتراخت فرانكفورت.

وكان دورتموند قد حقق انتصارًا ثمينًا وهامًا على ضيفه فرانكفورت برباعية نظيفة في افتتاح الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني، وأحرز هالاند الهدف الثالث في المباراة.

هذا هو الهدف الثامن للدولي النرويجي بقميص دورتموند في البوندسليجا بعد 5 مشاركات فقط، وهو الرقم الأول من نوعه في تاريخ البطولة الألمانية.

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في الوقت نفسه، فإن هالاند هو اللاعب الخامس في تاريخ البوندسليجا الذي يتمكن من إحراز 7 أهداف في 5 مباريات، وقد سبقه في ذلك باكو ألكاسير في الموسم الماضي.

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ويجب التذكير هنا أن أسود الفيستيفاليا قد أحرزوا 66 هدفًا بعد مرور 22 جولة، وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه أيضًا في تاريخ البوندسليجا منذ بايرن ميونخ 1974 وهامبورج 1982.

أشرف حكيمي، الظهير الأيمن المُعار من ريال مدريد، قام بصناعة الهدف الأول للوكاس بيتشيك، ليسجل رقمًا كبيرًا هو الآخر بصناعته 8 أهداف حتى الآن هذا الموسم.

لا يوجد مدافع آخر استطاع أن يصنع أكثر من ذلك سوى ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لليفربول، ويبدو أن الفرصة متاحة للدولي المغربي لمعادلته واجتيازه إن استمر على نفس المستوى.

يذكر أن الفوز قد صعد بكتيبة لوسيان فافر إلى النقطة 42 ليحتل بها المركز الثاني مؤقتًا لحين خوض لايبزيج مباراته هذه الجولة.