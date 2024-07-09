هالاند ينازع ثنائي ريال مدريد على غلاف EA SPORTS FC 25

منافسة قوية على غلاف النسخة الثانية من اللعبة الإلكترونية..

يترقب عشاق لعبة EA SPORTS FC 25، صدورها المنتظر، والمتوقع أن يكون أواخر سبتمبر / أيلول المقبل.

وبدأت التكهنات تزيد بشأن النجم الذي سيظهر على غلاف النسخة الثانية من لعبة كرة القدم الإلكترونية الأكثر انتشارًا في العالم، بعد انفصال شركة EA عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإنتاج لعبة خاصة بها.

وفي النسخة الأولى، احتل النرويجي إرلينج هالاند واجهة الغلاف، وهو مرشح للحفاظ على هذه المكانة في EA SPORTS FC 25، لكنه يتعرض لمنافسة من نجوم على غرار هاري كين "بايرن ميونخ"، وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور "ريال مدريد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يذكر أن نسخة لعبة "فيفا 23"، التي مثلت آخر تعاون بين EA SPORTS والاتحاد الدولي لكرة القدم، جاءت بغلاف يتصدره النجم الفرنسي كيليان مبابي، بقميص فريقه السابق باريس سان جيرمان.

وانتقل مبابي مؤخرًا لريال مدريد، بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان.