هالاند يصدم برشلونة وريال مدريد: الوقت غير مناسب!

هل يبقى هالاند في دورتموند؟

قال المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند إنه لا يشعر بأنه مقيد في بوروسيا دورتموند، وذلك ردًا على وضعه الحالي وكونه أحد أبرز اللاعبين الذين يحاوطهم اهتمام الكبار حول العالم.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا العديد من الأهداف المهمة والحاسمة وقدم أداء خطف به أنظار الجميع حول العالم خلال الموسمين الماضي والحالي.

هالاند يعد في الوقت الحالي أشبه بتعويذة جديدة لأسود الفيستيفاليا بينما يواصلون القتال من أجل النجاح عبر المسابقات المحلية والأوروبية في موسم مليء بالتحديات.

وحول ذلك أكد هالاند أنه يشعر بوضع جيد داخل النادي، وأنه يستمتع بتواجده في بوروسيا دورتموند الذي جعله لاعبًا أفضل، مؤكدًا أنه لديه 3 سنوات في عقده ولا ينزعج من ذلك.

وقال المهاجم الشاب: "كريسيتانو رونالدو وليونيل ميسي بعيدان عن أي مقارنة بلاعبين آخرين، ريال مدريد وبرشلونة؟ الوقت غير مناسب لاتخاذ القرارات"

وكان الجدل حول هالاند متعلقًا بحادثة رميه قميص بوروسيا دورتموند في المباراة الأخيرة للفريق أمام كولن والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال هالاند للصحافة بخصوص هذه الواقعة: "كنت غاضبًا جدًا بعد المباراة. كان موقفًا سيئًا عندما رميت القميص للاعب الذي طلبه مني، أعتذر عن ذلك، لقد خرجت عن السيطرة لأنني كنت غاضبًا للغاية".

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يذكر أن إرلينج هالاند مطلوب في الوقت الحالي من العديد من الأندية الأوروبية والتي أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبرشلونة.