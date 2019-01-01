هالاند يحذر ليفربول: ليس لدينا شيء لنخسره

الابتسامة هي الطريقة التي سيتعامل معها مع المباراة..

اعتبر إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج، أن مباراة فريقه أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا هي "أهم مباراة" في مسيرته الكروية، وأكد في الوقت نفسه على أن الفريق النمساوي ليس لديه شيئًا ليخسره وسيدخل المباراة بكل ما أوتي من قوة.

ويمتلك سالزبورج فرصة تاريخية للوصول إلى ثمن نهائي البطولة الأوروبية الأغلى للمرة الأولى في تاريخه، حيث يتعين عليه الفوز على ليفربول بأي نتيجة وسيضمن بعدها التأهل.

هالاند سجل هذا الموسم 8 أهداف خلال مشاركته في دوري أبطال أوروبا، ليكون إجمالي ما سجل في مختلف المسابقات حتى الآن هو 21 هدفًا، مما جعله هدفًا لأغلب الأندية الأوروبية الكبيرة مع احتمالية رحيله في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

الدولي النرويجي تحدث للصحافة قبل موقعة ليفربول وقال "ليس لدينا ما نخسره. سنذهب إلى المباراة ونستمتع بأنفسنا ونبتسم ونستمتع بالمباراة.".

كما أضاف "إنها أكبر مباراة في حياتي حتى الآن وأنا أتطلع إليها. أنا أحب أن أعيش الحلم، ومباراة مثل هذه هي كالحلم بالنسبة لي.".

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وعن مستقبله "أنا فقط أركز على سالزبورج حاليًا وألعب كرة القدم وأستمتع بما أقوم به كل يوم، أستمتع باللحظة الحالية وأصب كل تركيزي وجهودي على سالزبورج.".

في الوقت نفسه، فقد تحدث المدرب الأمريكي جيسي مارش، مدرب سالزبورج، عن المباراة وقال "نرى هذه المباراة فرصة لنا. ندخل المباراة ببال مرتاح وهادئ وسنقدم كل ما لدينا.".

وأتم "هذه الفرصة مجنونة بالنسبة لنا، سنقدم كل ما لدينا لتحقيق الانتصار غدًا على ليفربول.".

يجدر الإشارة هنا إلى أن مارش على موعد مع التاريخ حال استطاع فريقه الفوز على الريدز والتأهل لدور الـ16، حيث سيصير أول مدرب أمريكي في التاريخ يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من دوري أبطال أوروبا.