هالاند ونجم ريال مدريد.. 5 أسماء أرادها سولشاير في مانشستر يونايتد ولم تأتِ!

قائمة اللاعبين الذين أرادهم المدرب النرويجي ولم يأتوا إلى مانشستر يونايتد

أراد النرويجي أولي جونار سولشاير عددًا من اللاعبين للانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد في فترة وجوده مدربًا للفريق بين عامي 2018 و2021.

من بين هؤلاء اللاعبين 5 أسماء رنانة لها ثقلها في كرة القدم العالمية هذه الأيام، وجود اسم واحد منها فقط كفيل الآن بتعزيز كتيبة الشياطين الحمر إلى درجة كبيرة.

أول لاعب ذكر سولشاير في حواره مع صحيفة "ذا اثليتك" أنه أراده في فريقه هو مواطنه النرويجي إرلينج هالاند والذي قال إنه "استهدفه في مانشستر قبل ريد بول سالزبورج حتى!".

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وتطرق إلى اسم آخر هام هو جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الحالي قائلًا: "لقد أردناه بشدة، ظني أنه رجل مانشستر يونايتد وأعتقد أيضًا أنه أراد القدوم".

وإلى جانب كل من مويسيس كايسيدو وديكلان رايس نجمي تشيلسي وآرسنال في الوقت الراهن، تطرق سولشاير أيضًا إلى هاري كين قائلًا: "لقد قلت إني أريده كل أسبوع، وأعتقد أنه أراد المجيء".