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Mbappe, HaalandGetty Images
ندى الشافعي

هالاند ومبابي.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

كيليان مبابي
إرلينج هالاند
بوروسيا دورتموند
باريس سان جيرمان
النرويج
فرنسا
أرقام وإحصائيات
قراءات طويلة

كيليان مبابي وإرلينج هالاند هما نجمي كرة القدم الأبرز المنتظرين في المستقبل خلفًا للثنائي ميسي ورونالدو..

لطالما كان السؤال حول من هو الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من أكثر المواضيع إثارة للجدل بين المشجعين في عالم كرة القدم لما يقرب من عقدين من الزمان.

حقق الأسطورتان أرقامًا مذهلة مع الأندية والمنتخبات، وما زالا مستمرين رغم وصولهما إلى منتصف الثلاثينيات من العمر.

من بين مجموعة اللاعبين القادمين خلف هذين النجمين، هناك عدد غير قليل من الأسماء التي أثبتت نفسها بالفعل كنجوم للحاضر والمستقبل، ولعل الأهم من بين كل هؤلاء الثنائي كيليان مبابي وإرلينج هالاند.

يعيش اللاعبان الشابان حالة من التألق في الفترة الحالية، ويتطلعان إلى أن يكونا خلفاء ميسي ورونالدو.

لكن، من صاحب عدد الأهداف الأكبر بين مبابي وهالاند في الوقت الحالي.

ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

كم عدد أهداف مبابي وهالاند مع الأندية؟

كيليان مبابيالموسمإرلينج هالاند
12015-160
262016-174
212017-1812
392018-195
302019-2044
422020-2141
392021-2229
412022-2352
452023-2438
442024-2534
422025-2638
370المجموع297

بدأ كلا النجمين مسيرتهما خلال موسم 2015-2016، لعب مبابي مع موناكو في الدوري الفرنسي ولعب هالاند مع فريق الدوري النرويجي براين.

كان الموسم الأكثر تسجيلاً للمهاجم الفرنسي على مستوى الأندية هو موسم 2023-2024 حيث سجل 44 هدفاً لباريس سان جيرمان، فيما كان الأعلى تسجيلاً لهالاند هو موسم 2022-2023 عندما سجل 52 هدفًا بقميص مانشستر سيتي.

Kylian Mbappe, Metz vs PSG 2020-21Getty

كم عدد صناعات مبابي وهالاند على مستوى الأندية؟

Kylian Mbappe Erling HaalandGetty
كيليان مبابيالموسمإرلينج هالاند
32015-20160
142016-20171
152017-20184
172018-20191
182019-202010
112020-202112
262021-20228
102022-20239
112023-20247
52024-20255
72025-20269
137المجموع66

يتفوق كيليان مبابي بشكل ساحق على مستوى الصناعات، وذلك لأن الفرنسي يلعب على مستوى الجناح ورأس الحربة وليس في مركز رأس الحربة فحسب.

أعلى عدد من الصناعات بالنسبة للفرنسي كان في موسم 2021-2022 حين صنع 26 هدفًا مع باريس سان جيرمان، بينما كان الموسم السابق له هو الأكثر في صناعات إرلينج هالاند برصيد 12 صناعة.

كم عدد أهداف مبابي وهالاند الدولية؟

اللاعبالأهدافالمبارياتالمعدل
كيليان مبابي661060.62  
إرلينج هالاند62551.12

ظهر مبابي لأول مرة مع منتخب فرنسا في عام 2017، وشارك في 106 مباراة وسجل 66 هدفًا، أما هالاند ظهر لأول مرة مع منتخب النرويج في عام 2019 وسجل حتى الآن 62 هدفًا في 55 مباراة.

ويقدم هالاند أرقامًا أفضل من مبابي دوليًا رغم عدم حصده أي لقب مقارنة بتتويج كيليان بكأس العالم ودوري الأمم الأوروبية، إذ سجل نفس العدد من الأهداف ولكن في نصف عدد المباريات تقريبً.

كم عدد بطولات مبابي وهالاند على مستوى الأندية؟

كيليان مبابيالبطولاتإرلينج هالاند
7ألقاب الدوري4
9ألقاب الكؤوس6
2الألقاب القارية2

فاز كيليان مبابي بسبع بطولات على مستوى الدوري الفرنسي وثمان بطولات أخرى على مستوى الكؤوس المحلية بأنواعها، بالنسبة للدوري فاز بست بطولات مع باريس سان جيرمان وبطولة وحيدة مع موناكو.

أما هالاند ففاز بإحدى عشر لقبًا، فاز باثنين على مستوى الدوري مع ريد بول سالزبورج في النمسا ومع مانشستر سيتي في إنجلترا.

Kylian Mbappe World CupGetty

كم عدد بطولات مبابي وهالاند الدولية مع المنتخبات؟

كيليان مبابيالبطولاتإرلينج هالاند
1كأس العالم-
-كأس أوروبا-
1دوري الأمم الأوروبية-

يلعب مبابي لمنتخب وطني أقوى بكثير وهو فرنسا بالمقارنة مع هالاند الذي يلعب مع النرويج.

فاز لاعب باريس سان جيرمان بالفعل بكأسين دوليين كبيرين في مسيرته حتى الآن. ساعد فرنسا في الفوز بكأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية في 2020-21.

هالاند، من ناحية أخرى ، لم يفز بعد بأي بطولة دولية مع منتخب بلاده.

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