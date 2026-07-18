هالاند ومبابي.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

لطالما كان السؤال حول من هو الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من أكثر المواضيع إثارة للجدل بين المشجعين في عالم كرة القدم لما يقرب من عقدين من الزمان.

حقق الأسطورتان أرقامًا مذهلة مع الأندية والمنتخبات، وما زالا مستمرين رغم وصولهما إلى منتصف الثلاثينيات من العمر.

من بين مجموعة اللاعبين القادمين خلف هذين النجمين، هناك عدد غير قليل من الأسماء التي أثبتت نفسها بالفعل كنجوم للحاضر والمستقبل، ولعل الأهم من بين كل هؤلاء الثنائي كيليان مبابي وإرلينج هالاند.

يعيش اللاعبان الشابان حالة من التألق في الفترة الحالية، ويتطلعان إلى أن يكونا خلفاء ميسي ورونالدو.

لكن، من صاحب عدد الأهداف الأكبر بين مبابي وهالاند في الوقت الحالي.

ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

كم عدد أهداف مبابي وهالاند مع الأندية؟

كيليان مبابي الموسم إرلينج هالاند 1 2015-16 0 26 2016-17 4 21 2017-18 12 39 2018-19 5 30 2019-20 44 42 2020-21 41 39 2021-22 29 41 2022-23 52 45 2023-24 38 44 2024-25 34 42 2025-26 38 370 المجموع 297

بدأ كلا النجمين مسيرتهما خلال موسم 2015-2016، لعب مبابي مع موناكو في الدوري الفرنسي ولعب هالاند مع فريق الدوري النرويجي براين.

كان الموسم الأكثر تسجيلاً للمهاجم الفرنسي على مستوى الأندية هو موسم 2023-2024 حيث سجل 44 هدفاً لباريس سان جيرمان، فيما كان الأعلى تسجيلاً لهالاند هو موسم 2022-2023 عندما سجل 52 هدفًا بقميص مانشستر سيتي.

Getty

كم عدد صناعات مبابي وهالاند على مستوى الأندية؟

Getty

كيليان مبابي الموسم إرلينج هالاند 3 2015-2016 0 14 2016-2017 1 15 2017-2018 4 17 2018-2019 1 18 2019-2020 10 11 2020-2021 12 26 2021-2022 8 10 2022-2023 9 11 2023-2024 7 5 2024-2025 5 7 2025-2026 9 137 المجموع 66

يتفوق كيليان مبابي بشكل ساحق على مستوى الصناعات، وذلك لأن الفرنسي يلعب على مستوى الجناح ورأس الحربة وليس في مركز رأس الحربة فحسب.

أعلى عدد من الصناعات بالنسبة للفرنسي كان في موسم 2021-2022 حين صنع 26 هدفًا مع باريس سان جيرمان، بينما كان الموسم السابق له هو الأكثر في صناعات إرلينج هالاند برصيد 12 صناعة.

كم عدد أهداف مبابي وهالاند الدولية؟

اللاعب الأهداف المباريات المعدل كيليان مبابي 66 106 0.62 إرلينج هالاند 62 55 1.12

ظهر مبابي لأول مرة مع منتخب فرنسا في عام 2017، وشارك في 106 مباراة وسجل 66 هدفًا، أما هالاند ظهر لأول مرة مع منتخب النرويج في عام 2019 وسجل حتى الآن 62 هدفًا في 55 مباراة.

ويقدم هالاند أرقامًا أفضل من مبابي دوليًا رغم عدم حصده أي لقب مقارنة بتتويج كيليان بكأس العالم ودوري الأمم الأوروبية، إذ سجل نفس العدد من الأهداف ولكن في نصف عدد المباريات تقريبً.

كم عدد بطولات مبابي وهالاند على مستوى الأندية؟

كيليان مبابي البطولات إرلينج هالاند 7 ألقاب الدوري 4 9 ألقاب الكؤوس 6 2 الألقاب القارية 2

فاز كيليان مبابي بسبع بطولات على مستوى الدوري الفرنسي وثمان بطولات أخرى على مستوى الكؤوس المحلية بأنواعها، بالنسبة للدوري فاز بست بطولات مع باريس سان جيرمان وبطولة وحيدة مع موناكو.

أما هالاند ففاز بإحدى عشر لقبًا، فاز باثنين على مستوى الدوري مع ريد بول سالزبورج في النمسا ومع مانشستر سيتي في إنجلترا.

Getty

كم عدد بطولات مبابي وهالاند الدولية مع المنتخبات؟

كيليان مبابي البطولات إرلينج هالاند 1 كأس العالم - - كأس أوروبا - 1 دوري الأمم الأوروبية -

يلعب مبابي لمنتخب وطني أقوى بكثير وهو فرنسا بالمقارنة مع هالاند الذي يلعب مع النرويج.

فاز لاعب باريس سان جيرمان بالفعل بكأسين دوليين كبيرين في مسيرته حتى الآن. ساعد فرنسا في الفوز بكأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية في 2020-21.

هالاند، من ناحية أخرى ، لم يفز بعد بأي بطولة دولية مع منتخب بلاده.