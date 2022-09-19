هالاند، نونيز ولاعبون للمشاهدة في فيفا 23

- اللاعبون مؤهلين للحصول على التعزيزات داخل اللعبة
- تؤثر مستوياتهم في الحياة الواقعية على تقييمات فيفا 23
- ستصدر اللعبة في 30 سبتمبر
ماذا حدث؟ تم الإعلان عن هالاند نجم مانشستر سيتي كواحد من اللاعبين المتألقين، وانضم إليه نجم تشيلسي ستيرلينج ومهاجم ليفربول الجديد نونيز ومهاجم توتنهام ريتشارليسون.
الصورة الأكبر: يتم منح اللاعبين المتألقين تعزيزات بناءً على أدائهم في الواقع. في كل مرة يتواجد أحد النجوم في فريق الأسبوع في فيفا 23 أو يحصل على رجل المباراة، يتم تحسين تقييمه في اللعبة.
ماذا أيضًا؟: سيتم إصدار فيفا 23 في 30 سبتمبر على جميع منصات الألعاب.
القصة في ثلاث صور:
رأي الجمهور:
نجم مانشستر يونايتد الجديد بحظى ببعض الدعم.
هل يجب أن يكون جابرييل جيسوس من بين هؤلاء النجوم؟
ماذا بعد؟ قبل إصدارها في نهاية الشهر، يمكن طلب فيفا 23 مسبقًا على المشغلات التالية: Playstation وXbox وEA App وStadia وSteam وEpic Games.
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