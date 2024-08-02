"هذه إجابة جيدة" .. هالاند يعلّم الصحفيين قواعد الأدب على طريقته الخاصة!

المهاجم النرويجي مشاكس حتى في المؤتمرات الصحفية...

لم يفوت المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، الفرصة في مؤتمر صحفي لممازحة الصحفيين الحاضرين.

وكان هالاند ممثلًا عن مانشستر سيتي في مؤتمر صحفي، قبل مباراة ميلان الودية، التي انتهت بخسارة الفريق الإنجليزي بنتيجة (2-3) ضمن خطة إعداد السيتي للموسم الجديد 2024-2025.

وفاجأ هالاند الصحفيين الحاضرين، بإظهار روح الدعابة التي يتمتع بها، حيث كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه دخل إلى المؤتمر وألقى التحية لكنه فوجئ بعدم استجابة أحد من الحضور.

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وعلى الفور، قال هالاند للحضور: "لقد ألقيت التحية عليكم.. أليس كذلك؟!"، الأمر الذي أحرج الصحفيين في الغرفة، ودفعهم للرد "مرحبًا".

وبعد انتهاء المؤتمر، يبدو أن هالاند الذي لعب دور مُعلم الأخلاق نجح في مهمته، حيث فعل نفس الشيء عندما حانت لحظة مغادرته وودع الجميع وشكرهم وانتظر ليرى ماذا سيكون الرد.

وبالفعل أتى درسه بثماره، حيث قالت الغرفة في صوت واحد وانسجام تام: "شكرًا لك!"، ليرد عليهم وهو يبتسم: "هذه إجابة جيدة".

ويستعد هالاند مع فريقه مانشستر سيتي، بعد الانتهاء من جولة الولايات المتحدة للعودة إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر يونايتد على كأس "درع المجتمع" في ستاد ويمبلي، يوم 10 أغسطس الجاري.