سوبر هاتريك في 45 دقيقة.. هالاند يعيد هيمنته على فانتازي الدوري الإنجليزي

رد إرلينج هالاند كان في منتهى القسوة في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

"احذروا إرلينج هالاند حينما يشعر بالخطر على عرشه"، هذا بالفعل ما حدث حينما اقترب أكثر من لاعب من المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فجاء رد النرويجي على الفور برباعية مزقت شباك وولفرهامبتون في الجولة 36.

وكنا نصحنا من قبل بضرورة ضم اللاعبين المنافسين على لقب الهداف، إلى تشكيلتك في فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، وقد سجلوا جميعًا في الجولة 36، باستثناء مهاجم أستون فيلا أولي واتكينز، ومهاجم بورنموث دومينيك سولانكي.

بينما تألق الهدافون جميعًا، وعلى رأسهم هالاند، وبخلاف النرويجي سجل كل من: كول بالمر لاعب وسط تشيلسي، وأليكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، ومحمد صلاح نجم ليفربول، وسون هيونج مين لاعب وسط وهداف توتنهام.

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ولا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

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نجوم الجولة

شهدت الجولة 36 من منافسات فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، تألق العديد من اللاعبين، لكن بالطبع كان هالاند أكثر اللاعبين تحقيقًا للنقاط برصيد 18 نقطة.

ورغم أن حارس أستون فيلا روبن أولسن لم يخرج بشباك نظيفة أمام برايتون، وتلقت شباكه هدفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكنه كان الحارس الأكثر تحقيقًا للنقاط، برصيد 9 نقاط، بفضل تصديه لركلة جزاء، إلى جانب قيامه بـ6 تصديات أخرى خلال المباراة.

وبين لاعبي الوسط، كان أبرز المتألقين أوليسي من كريستال بالاس، الذي سجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد، وكذلك محمد صلاح الذي سجل هدفًا في شباك توتنهام وصنع 2 آخرين، بالإضافة إلى هودسون أودوي جناح نوتنجهام فورست الذي سجل هدفين ضد شيفيلد يونايتد.

وتألق من المهاجمين إلى جانب هالاند، نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي، الذي سجل هدفين وصنع هدفًا، في المباراة التي اكتسح فيها البلوز وست هام بخماسية نظيفة.

تشكيلة الجولة:

حراسة المرمى: أولسن (أستون فيلا - 9)

الدفاع: ميتشيل (كريستال بالاس 12) - تياجو سيلفا (تشيلسي - 9) - كريس ريتشاردز (كريستال بالاس - 9)

الوسط: أوليسي (كريستال بالاس - 13) - صلاح (ليفربول - 13) - أودوي (نوتنجهام - 12) - رايس (آرسنال - 11) - مادويكي (تشيلسي - 11)

الهجوم: هالاند (مانشستر سيتي - 18) - جاكسون (تشيلسي - 13)

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