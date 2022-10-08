"هالاند ليس طبيعيًا.. إنه مصاب بمتلازمة داون!"

النرويجي حديث أوروبا

تصريح انتشر كالنار في الهشيم داخل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ببساطة لأن المعنى به هو نجم الشباك الآن في كرة القدم العالمية، إرلينج هالاند.

"هالاند مصاب بمتلازمة داون!".. هذا هو رأي الصحفي الإيطالي المخضرم ماريو سونشيرتي الذي عمل سابقًا بصحيفة "كورييري ديللو سبورت" ويظهر في العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية في إيطاليا.

ليس طبيعيًا!

أثناء حديثه لـ"تيلي راديو ستيريو" الإيطالي، مع كل من فيديريكو نيسي وبييرو توري، ألقى سونشيرتي بهذا التصريح في معرض حديثه عما يفعله هالاند في ملاعب إنجلترا وأوروبا منذ مطلع الموسم الكروي الجاري 2022-2023.

في سياق الحديث عن أن هالاند غير طبيعي، قال سونشيرتو: "إنه يملك بعض ملامح متلازمة داون في وجهه، ملامحه ليست طبيعية، إن لديه كثيرًا من الاختلاف، إنه متفجر بطاقته!".

حاول مقدما البرنامج تعديل تصريحات سونشيرتو، فقال أحدهما: "لقد عنيت أنه يبدو كطفل كبير بعض الشيء، هذا ما عنيته".

قبل أن يقول ضاحكًا: "علي أن أسلم عليكما يا رفاق، لأنني أظن أنه سيتم الإلقاء بي".. في إشارة إلى توقعه صدور ردود فعل كبيرة حيال هذه التصريحات، وهو ما بدا فعلًا على وسائل التواصل الاجتماعي فور انتشار المقطع الذي حمل تصريحاته.