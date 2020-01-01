هالاند: لست راضيًا عن نفسي وهذا هو هدفي المقبل

مهاجم بوروسيا دورتموند غير راضياً عن نفسه

تحدث إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند ، عن آماله في المرحلة المقبلة، واعتبر أن التتويج بلقب هداف الدوري الألماني هو كل ما يشغله حاليًا، كما كشف أنه غير راضٍ عن ما قدمه أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .

وكان هالاند هو حديث العالم يوم مباراة البي آس جي بعدما أحرز هدفين في المباراة التي انتصر فيها أسود الفيستيفاليا بهدفين لهدف، ورغم ذلك، يبدو أن الدولي النرويجي يطمح إلى ما هو أبعد من ذلك وأن يتلافى كل الأخطاء الممكنة لينافس أكبر نجوم العالم.

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هالاند في حوار مطول مع فرانس فوتبول قال "نعم، لقد أحرزت هدفين ولكنني في الوقت نفسه ارتكبت العديد من الأخطاء خلال المباراة، لذلك دعونا نقول أن كان بالإمكان أفضل مما كان، أنا لست راضيًا عن الأمر وأسعى للتطور.".

كما أضاف "لقد أتيت إلى دورتموند كلاعب عادي، ولا أزال كذلك حتى الآن، لم يتغير شيء بعد، ولكن من الجيد سماع الإشادات فهذا يعني أنني أقوم بأمور تلقى إعجاب الجماهير.".

"هدفي الحالي أن أكون هدافًا للبوندسليجا، لست من نوعية الأشخاص الذين يفكرون دائمًا في الأرقام الشخصية والإنجازات الفردية، لست أنا هذا الشخص أبدًا، أفكر في فريقي وكيف يمكنني أن أساعده بأفضل وسيلة ممكنة ولا شيء سوى ذلك.".

في الوقت نفسه، فقد أشاد هالاند بمنافسه كيليان مبابي واعتبر أن مباراة دورتموند وباريس كانت فرصة لمطالعة موهبته الكبيرة عن قرب، حيث قال "إنه لاعب مذهل، كانت المرة الأولى التي ألعب أمامه في مباراة الذهاب، يمتلك موهبة كبيرة للغاية.".

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وأتم "إنه لاعب استثنائي ولديه إمكانيات غير عادية بالمرة، عندما تنظر إلى سجله والإنجازات التي حققها وهو في عمر صغير فإنك ستشعر حتمًا بالجنون، لا يعقل ما قدمه حتى الآن. إنه لاعب عظيم.".

يذكر أن مباراة الإياب بين دورتموند وباريس قد تقرر إقامتها بدون حضور جماهيري على ملعب حديقة الأمراء بسبب تفشي فيروس كورونا في فرنسا وقرار الحكومة بمنع التجمعات التي تحتضن أكثر من 1000 شخص، في ضربة قوية لكتيبة توماس توخيل التي كانت تعول كثيرًا على جمهورها في دفعها نحو العودة في النتيجة.